快訊

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聽新聞
0:00 / 0:00

中油累虧「資不抵債」 龔明鑫盼今年追加預算盡快健全財務

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫（右）備答詢。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫（右）備答詢。聯合報系資料照

中油曾研擬自2027年起四年內增資新台幣3,500億元，後續因虧損過重，估至2026年底累虧將達1,257億元，幾乎吃掉1,301億元資本額，面臨「資不抵債」。經濟部長龔明鑫表示，先前是以為今年可能沒辦法追加預算，所以才編列到明年；既然今年總預算已經定了，就希望盡快健全中油財務。

行政院長卓榮泰3日赴立法院出席2026追加預算案備詢。

有關預算編列，卓榮泰說明，依照今年整個實徵數超過預算數之後，整個稅收增加，據此依照財政能力來編列。無論是立法院要增加6,021億元，或這次追加828億元，都是如此。有了預算之後，再衡量整個施政的優先順序。

卓榮泰提到，照顧人民是需要的，所以在八大生活津貼當中，各以23.5%幅度來增加，調幅與往年相比算不小，會逐步再往前堆疊。

立委洪毓祥質詢關切，追加預算之中，最大一筆是中油增資跟撥補。

龔明鑫答詢表示，中油曾研擬從2027年起四年，要編3,500億元；然而，天然氣接收站等基礎建設一直在進行中，還有管線的設置，相關支出導致持續虧損。因此希望今年趕快把追加預算編起來。

龔明鑫提到，中油增資的預算，原來還是編在年度預算裡面，後來行政院決定今年要辦追加預算，經濟部衡量後認為，在時間有急迫性的情況之下，為了避免緩不濟急，就把原定明年度預算的部分，挪到今年度追加預算先執行。

卓榮泰表示，在8月14日立法院三讀通過今年總預算之前，行政院都沒有辦法來決定，要提出什麼樣規模的今年度追加預算。有關中油增資的部分，先前是以為今年可能沒辦法追加預算，所以才編列到明年。既然今年總預算已經定了，就希望盡快來將中油財務健全。

洪毓祥談及，2025年行政院核算中油負債總額約1兆1,672億元，不過根據行政院的估算，到了2025年底負債就減少了7,956億元，這之間少了3,718億元。他詢問，為何短短五個月，可以減債3,700億元？

龔明鑫解釋，因為這是2025年的預算數，假如當年度沒有發生中東事件（美伊戰爭），照理來講，今年中油是可以獲利的，所以它的債是可以減少的。增資的金額，在真正的建設過程中，這些錢是要分期付給開發商來做設備。

洪毓祥質疑，中油2025年度新舉借的長期債務是1,611億元，負債總額還增加917億元，增資撥補後為何債務總額還是往上增？

龔明鑫表示，因為資產規模擴大了。所謂減輕財務負擔，是指資產規模擴大以後，負債比例下降，可以跟對方談到比較好的利息。卓榮泰也說，追加預算希望能夠穩定中油、台電，也是希望能夠穩定住整個民生。

中油 龔明鑫 追加預算

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中油增資先還債？龔明鑫：要用錢時再借 利息可節省下來

卓榮泰：2026總預算大減1,252億元 中油虧損910億元

在野擬刪中油增資預算 卓榮泰：盼立院以蒼生為念 穩定民生

八大工商團體聯合聲明 籲請立院支持撥補或增資中油、台電政策性虧損

相關新聞

APEC代表派出施振榮、魏哲家？ 卓榮泰給答案

有關我方APEC代表人選是否確定，行政院長卓榮泰說，這部分會進一步來跟國人做公佈，當然最後是由總統來宣布。對於外傳人選包括林信義、施振榮、魏哲家等人，卓回應，台灣有很多國際上大家敬重的企業家、產業界代表，總統會選擇最適當者，並在適當時間向國人做說明。

台美避免雙重課稅案「卡在一個人」推不動？卓榮泰：積極處理中

避免台美雙重課稅案尚未有結果，立委質詢指出，關鍵在於美國一名參議員主張，國際減稅協議都必須附帶美國人民的海外隱私權調查，導致該案卡頓至今。行政院長卓榮泰表示，許多台美僑胞及商業團體都很關切避免台美雙重課稅案，我方會積極去處理這些事情，會繼續努力。

陸主辦APEC給台穿小鞋？ 卓榮泰認：跟往常慣例有落差

立委賴士葆質詢關切，陸方主辦APEC，是否給我方穿小鞋。行政院長卓榮泰答詢回應，希望陸方能依照國際組織的慣例，尋慣例來邀請所有會員國，進來參與會議；陸方有送一個函來，這是事實，我方認為這跟往常慣例是有點落差。

賴總統提金融業未來三大努力方向 喊出打造「亞洲創新籌資平台」

賴清德總統今日出席台灣周，他在致詞時提出未來台灣從科技島走向資本島的三大努力方向，包括：1、台灣金融市場更為國際化；2、台灣資本市場更具創新活力；3、台灣成為更值得信任的投資市場，並希望透過創新板及交易制度的放寬，讓台灣進一步成為「亞洲創新籌資平台」。

管制晶片走私中國 應增加罰則並管制軟體

「晶片走私中國獲利龐大，政府應擴大罰則！」針對綠委鍾佳濱等人提案修《貿易法》盼管制晶片流往中國，學者林勤富在公聽會認為以「擴大公告」的方式進行，且要管制軟體與技術；學者王國臣則說，中國算力落後就是因為晶片，因此要提高罰則，還要建立避免強化經濟安全的政策。

中油累虧「資不抵債」 龔明鑫盼今年追加預算盡快健全財務

中油曾研擬自2027年起四年內增資新台幣3,500億元，後續因虧損過重，估至2026年底累虧將達1,257億元，幾乎吃掉1,301億元資本額，面臨「資不抵債」。經濟部長龔明鑫表示，先前是以為今年可能沒辦法追加預算，所以才編列到明年；既然今年總預算已經定了，就希望盡快健全中油財務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。