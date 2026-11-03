中油累虧「資不抵債」 龔明鑫盼今年追加預算盡快健全財務

中油曾研擬自2027年起四年內增資新台幣3,500億元，後續因虧損過重，估至2026年底累虧將達1,257億元，幾乎吃掉1,301億元資本額，面臨「資不抵債」。經濟部長龔明鑫表示，先前是以為今年可能沒辦法追加預算，所以才編列到明年；既然今年總預算已經定了，就希望盡快健全中油財務。

行政院長卓榮泰3日赴立法院出席2026追加預算案備詢。

有關預算編列，卓榮泰說明，依照今年整個實徵數超過預算數之後，整個稅收增加，據此依照財政能力來編列。無論是立法院要增加6,021億元，或這次追加828億元，都是如此。有了預算之後，再衡量整個施政的優先順序。

卓榮泰提到，照顧人民是需要的，所以在八大生活津貼當中，各以23.5%幅度來增加，調幅與往年相比算不小，會逐步再往前堆疊。

立委洪毓祥質詢關切，追加預算之中，最大一筆是中油增資跟撥補。

龔明鑫答詢表示，中油曾研擬從2027年起四年，要編3,500億元；然而，天然氣接收站等基礎建設一直在進行中，還有管線的設置，相關支出導致持續虧損。因此希望今年趕快把追加預算編起來。

龔明鑫提到，中油增資的預算，原來還是編在年度預算裡面，後來行政院決定今年要辦追加預算，經濟部衡量後認為，在時間有急迫性的情況之下，為了避免緩不濟急，就把原定明年度預算的部分，挪到今年度追加預算先執行。

卓榮泰表示，在8月14日立法院三讀通過今年總預算之前，行政院都沒有辦法來決定，要提出什麼樣規模的今年度追加預算。有關中油增資的部分，先前是以為今年可能沒辦法追加預算，所以才編列到明年。既然今年總預算已經定了，就希望盡快來將中油財務健全。

洪毓祥談及，2025年行政院核算中油負債總額約1兆1,672億元，不過根據行政院的估算，到了2025年底負債就減少了7,956億元，這之間少了3,718億元。他詢問，為何短短五個月，可以減債3,700億元？

龔明鑫解釋，因為這是2025年的預算數，假如當年度沒有發生中東事件（美伊戰爭），照理來講，今年中油是可以獲利的，所以它的債是可以減少的。增資的金額，在真正的建設過程中，這些錢是要分期付給開發商來做設備。

洪毓祥質疑，中油2025年度新舉借的長期債務是1,611億元，負債總額還增加917億元，增資撥補後為何債務總額還是往上增？

龔明鑫表示，因為資產規模擴大了。所謂減輕財務負擔，是指資產規模擴大以後，負債比例下降，可以跟對方談到比較好的利息。卓榮泰也說，追加預算希望能夠穩定中油、台電，也是希望能夠穩定住整個民生。