傳統產業都是低薪？這個行業逾六成職缺薪資破5萬

傳統產業一定低薪嗎？1111人力銀行傳統產業製造業分析報告顯示，傳產製造月薪落在5萬元以上的產業小類前三名，以軌道車輛／相關零件製造業60.40%居冠，其次為運輸工具製造全部33.32%以及家具／家飾／裝設品表面塗裝／加工業28.69%。

根據1111人力銀行數據顯示，軌道車輛／相關零件製造業的5萬以上職缺占比達60.40%，在產業小類排名第一。原因在於軌道車輛涉及機電整合、車體結構、電控系統、零組件製造等，專業資格與實務經驗並重，企業普遍願意祭出高薪招募工程師、機電技術人員以及品管人才等，且職涯發展可跨足軌道、電機、機械及自動化領域，可望再推升薪資水準。

運輸工具製造業，例如燃油車、電動車、無人機相關零配件的研發與製造，以及高鐵、台鐵、捷運等設備製造，幾乎每3個工作就有1個的薪水是超過5萬元，占比達33.32%，原因在於製造流程複雜，隨著電動車、智慧化及自動化發展，企業對於機電整合、設備工程的需求增加，反映出能獨立排除設備故障或處理製程問題的人員，更具有薪資議價能力。

而家具/家飾/裝設品表面塗裝/加工業，月薪落在５萬以上的占比也有近3成，代表著特殊技術仰賴經驗累積，若工廠承接客製化、高品質家具或特殊塗裝訂單，對良率、交貨期間及外觀品質的要求更高，襯托資深技術人員的含金量；又加上工作現場可能面臨粉塵、氣味、噪音或輪班，促使企業招募技術人員，必須主動提高薪資待遇或提供額外津貼，才能吸引人才加入。

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，傳統製造業留住人才的關鍵應該從調薪延伸至工作環境改善、技能培訓以及職涯發展規劃。提供工作獎金、輪班津貼、加班制度、休假安排及安全防護措施，已是徵才說明的基本配備。面對技術人員屆齡退休，年輕人投入意願不足等問題，建議企業可透過師徒制、產學合作、員工內訓等方式，來培養實作型人才，將有助於降低因為世代斷層技術流失，對於產線所造成的衝擊。

莊雨潔表示，製造業已全面走向自動化、數位化與AI智能化，使得機電整合人才更加稀缺，且傳產製造業正面臨勞動人口逐漸減少的難題，促使各行各業以機器/自動化設備取代人力，加速「自動控制相關」人才需求大幅激增。而開出超過萬筆職缺的「專用生產機械製造修配」，主要原因是半導體廠房擴建及電子精密產品供應鏈，帶動生產設備需求升溫，因此凸顯了「修配」人才對於維持產線運作的重要性。

「其他金屬相關製造」領域，橫跨了機械、汽車、電子零組件等，應用範圍廣泛，沖壓、模具、鑄造等核心技術人才搶手，加上近年綠能題材愈受重視，電動車輕量化金屬組件、風電/光電等新興需求湧現，帶動金屬製造業轉型，因而持續開出大量職缺。