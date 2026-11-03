快訊

與沈伯洋2次電視辯論？蔣萬安表態了「有自信！我傾向參加」

日本新退稅制度前還有「大魔王關卡」！1招解除不能買東西＋退稅危機

另類伴手禮！日本人帶台灣衛生紙返國遭攔查 網笑：海關想沒收

聽新聞
0:00 / 0:00

傳統產業都是低薪？這個行業逾六成職缺薪資破5萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣正加速發展無人機，因此與其運輸工具製造業相關的燃油車、電動車、無人機相關零配件設備製造，幾乎每3個工作就有1個的薪水是超過5萬元。聯合報系資料照
台灣正加速發展無人機，因此與其運輸工具製造業相關的燃油車、電動車、無人機相關零配件設備製造，幾乎每3個工作就有1個的薪水是超過5萬元。聯合報系資料照

傳統產業一定低薪嗎？1111人力銀行傳統產業製造業分析報告顯示，傳產製造月薪落在5萬元以上的產業小類前三名，以軌道車輛／相關零件製造業60.40%居冠，其次為運輸工具製造全部33.32%以及家具／家飾／裝設品表面塗裝／加工業28.69%。

根據1111人力銀行數據顯示，軌道車輛／相關零件製造業的5萬以上職缺占比達60.40%，在產業小類排名第一。原因在於軌道車輛涉及機電整合、車體結構、電控系統、零組件製造等，專業資格與實務經驗並重，企業普遍願意祭出高薪招募工程師、機電技術人員以及品管人才等，且職涯發展可跨足軌道、電機、機械及自動化領域，可望再推升薪資水準。

運輸工具製造業，例如燃油車、電動車、無人機相關零配件的研發與製造，以及高鐵、台鐵、捷運等設備製造，幾乎每3個工作就有1個的薪水是超過5萬元，占比達33.32%，原因在於製造流程複雜，隨著電動車、智慧化及自動化發展，企業對於機電整合、設備工程的需求增加，反映出能獨立排除設備故障或處理製程問題的人員，更具有薪資議價能力。

而家具/家飾/裝設品表面塗裝/加工業，月薪落在５萬以上的占比也有近3成，代表著特殊技術仰賴經驗累積，若工廠承接客製化、高品質家具或特殊塗裝訂單，對良率、交貨期間及外觀品質的要求更高，襯托資深技術人員的含金量；又加上工作現場可能面臨粉塵、氣味、噪音或輪班，促使企業招募技術人員，必須主動提高薪資待遇或提供額外津貼，才能吸引人才加入。

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，傳統製造業留住人才的關鍵應該從調薪延伸至工作環境改善、技能培訓以及職涯發展規劃。提供工作獎金、輪班津貼、加班制度、休假安排及安全防護措施，已是徵才說明的基本配備。面對技術人員屆齡退休，年輕人投入意願不足等問題，建議企業可透過師徒制、產學合作、員工內訓等方式，來培養實作型人才，將有助於降低因為世代斷層技術流失，對於產線所造成的衝擊。

莊雨潔表示，製造業已全面走向自動化、數位化與AI智能化，使得機電整合人才更加稀缺，且傳產製造業正面臨勞動人口逐漸減少的難題，促使各行各業以機器/自動化設備取代人力，加速「自動控制相關」人才需求大幅激增。而開出超過萬筆職缺的「專用生產機械製造修配」，主要原因是半導體廠房擴建及電子精密產品供應鏈，帶動生產設備需求升溫，因此凸顯了「修配」人才對於維持產線運作的重要性。

「其他金屬相關製造」領域，橫跨了機械、汽車、電子零組件等，應用範圍廣泛，沖壓、模具、鑄造等核心技術人才搶手，加上近年綠能題材愈受重視，電動車輕量化金屬組件、風電/光電等新興需求湧現，帶動金屬製造業轉型，因而持續開出大量職缺。

低薪 傳統產業 職缺

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI外溢接單回溫 傳產製造業職缺年增5.5% 平均薪資漲9%

無薪假上升至2,806人 金屬機電工業占逾六成

人口探底／百萬移工台灣仍缺工 政策面臨3挑戰4困境

人口探底／移工政策進入深水區 零付費新制加重雇主用人成本

相關新聞

現實與理想存落差 調查：生一胎得先存150萬 雙薪收入沒9萬不敢生

台灣少子化危機持續惡化，今年新生兒數恐首度跌破10萬人。TFC台北生殖中心今天公布「2026台灣生育需求大調查」，發現有生育意願的民眾普遍認為，生孩子前至少要存150萬元、家庭雙薪月收入達9萬至12萬元，還要有穩定住所。超過六成受訪者個人年收入不到70萬元，理想與現實存在明顯落差，加上工作與育兒難以兼顧，成為年輕世代生育的兩大障礙。

東北季風影響今晚低溫探1字頭 明起回暖 周六「立冬」前北東又轉濕涼

東北季風持續到白天，今天天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天迎風面的大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島一帶有短暫陣雨機會，西半部地區晴到多雲天氣。晚間以後東北季風將會減弱，風向也逐漸轉為偏東風。

東北季風接力第2波更猛 賈新興：明天熱飆30度高溫 下周一冷空氣強襲

東北季風接力影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，原先預估周五至下周三為持續性強東北風，最新資料顯示，周日中南部與台灣天氣將出現短暫空檔。因此，冷空氣正式調整為兩波接力，而且下周一起的第二波強度更強、降溫更猛、水氣更多。

「不需要人懂」三星座強大獨立！摩羯不愛解釋、第一名只想做自己

有些星座天生獨立且堅強，不輕易讓人了解內心世界。他們不在乎別人是否理解自己，因為更重視自我真實與自由。本文挑選出三個最不需要別人懂他們的星座，他們用行動和堅持證明自己，不依賴他人的認同，活出獨特而真誠的生命態度。

印尼穀物調製食品又見違規 半年12批不合格 蝦餅糖精超標遭退運

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項共4項。一批印尼蝦餅因檢出違規使用的甜味劑，共700公斤在邊境被要求退運或銷毀，食藥署自10月20日起至12月2日止，對印尼穀物調製食品採逐批查驗。知名電器品牌Airmate國內代理業者東富股份有限公司，進口一批中國大陸製飯勺，因溶出試驗不合格，在邊境被要求退運或銷毀。

Mister Donut攜手GODIVA「4款聯名甜甜圈」新登場！翻玩百年經典滋味

喜歡巧克力嗎？「Mister Donut」再度攜手比利時頂級巧克力「GODIVA」，以GODIVA百週年紀念巧克力禮盒為靈感，結合蘋果、鹽焦糖等元素，打造「GODVA蘋果黑可可波堤」等4款聯名之作，以及限定聯名包裝盒，讓民眾享受巧克力的香醇滋味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。