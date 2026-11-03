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AI外溢接單回溫 傳產製造業職缺年增5.5% 平均薪資漲9%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
全球AI浪潮持續，台灣半導體產業暢旺，傳統產業如精密機械業等用人需求也大增。聯合報系資料照
全球AI浪潮持續，台灣半導體產業暢旺，傳統產業如精密機械業等用人需求也大增。聯合報系資料照

全球AI浪潮持續，台灣半導體產業暢旺，傳產跟著受益。1111人力銀行表示，資料庫顯示，2026年傳產製造業釋出的工作機會達86362個，相較2025年的81844個，年成長5.5%；平均薪資也從31508元提升至34356元，增加2848元( 9% )，薪資成長幅度高於職缺成長幅度，反映出企業面對景氣回溫及大環境缺工壓力下，必須透過「提高薪資待遇」立竿見影的方式來吸引求職者目光。

1111人力銀行表示，全球AI浪潮持續，半導體、電子設備及自動化需求同步成長，台灣傳統製造業也迎來接單回溫契機。根據經濟部統計，2026年8月外銷訂單首度突破單月1,000億美元，年增71.4%，其中機械產品訂單年增28.3%，創歷年同月新高，顯示AI及半導體擴產需求正逐步帶動傳統產業供應鏈復甦。

透過細分產業類別職缺發現 ，以「自動控制相關」職缺數成長最快，年增26.5%，來到2992個，其次「專用生產機械製造修配」年增17.9%，有10292筆，再來則是「其他金屬相關製造」13164筆，年成長13.5%。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，AI效應正透過自動化升級、零組件採購及供應鏈擴張，外溢至傳統製造業，根據經濟部8月外銷訂單統計顯示，機械產品訂單年增28.3%，基本金屬製品年增26.8%，化學品年增15.4%，塑橡膠製品也成長6.7%，四大傳產訂單全面轉正。其中，機械與基本金屬表現尤其突出，顯示半導體擴產、AI伺服器供應鏈及設備自動化需求，已成為支撐傳產接單的重要力量，因而求才若渴。

她表示，整體而言，傳產製造業工作機會與平均薪資同步成長，反映產業正處於接單回溫，未來企業能否將訂單成長轉化為穩定營運動能，關鍵不只在於市場需求，更取決於人才招募、技能培育與留才制度是否完善，唯有技術含金量跟上產業升級速度，才能將接單紅利轉化為核心競爭力，為自己開拓職涯新頁。

製造業 傳產 薪資

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