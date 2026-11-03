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八大工商團體聯合聲明 籲請立院支持撥補或增資中油、台電政策性虧損

聯合報／ 記者林海/台北即時報導
10月電價暫緩調整，行政院撥補台電711億元能否到手，攸關12月電價費率審議會討論。聯合報系資料照
10月電價暫緩調整，行政院撥補台電711億元能否到手，攸關12月電價費率審議會討論。聯合報系資料照

工總等八大工商團體今日發表聯合聲明，對於台電中油基於穩定物價與民生用電因而導致虧損，政府擬編列預算進行財務撥補或增資，為避免對產業經營與民生物價造成不利衝擊，籲請立法院審議時予以支持。

行政院提出115年度追加預算，規模達6,076億元，最大一筆支出為台灣中油公司的 2,338億元增資案。另外，10月電價暫緩調整，行政院撥補台電711億元能否到手，攸關12月電價費率審議會討論。

八大工商團體包括：中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國工商協進會、中華民國全國中小企業總會、中華民國工業協進會、中華民國工業區廠商聯合總會、台灣區電機電子工業同業公會、臺灣工商企業聯合會。聯合聲明如下：

一、合理撥補政策性虧損，建立財務健全與監督機制。

政府可合理撥補台電、中油因配合穩定物價及能源價格調控所產生的政策性虧損，惟應明確區分政策成本與經營責任，建立透明審查及監督制度。同時，研議並確保能源研發及淨零轉型經費不受影響；另宜要求台電、中油提出中長期財務改善計畫，定期公開執行成果。

二、建立合理透明的能源價格機制，避免成本轉嫁產業。

政府應兼顧民生照顧、產業競爭力及能源供應安全，建立公平、透明且可預期的能源價格調整機制，重大調整前應充分與產業溝通。並建立政策性支出合理補償制度，避免凍漲、交叉補貼及能源轉型成本過度集中由產業用戶承擔，同時應強化產業節能及能源效率提升輔導。

台電 中油 增資

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