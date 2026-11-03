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卓榮泰：2026總預算大減1,252億元 中油虧損910億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰上午前往立法院報告中央政府總預算追加預算案編製經過。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰上午前往立法院報告中央政府總預算追加預算案編製經過。記者季相儒／攝影

行政院長卓榮泰3日赴立法院出席2026追加預算案備詢。他表示，今年到目前為止，11個月的時間，除了依據既有施政規劃前進，也因應國內外經濟發展，提出相對應追加預算，並於9月3日行政院會通過「2026年度中央政府總預算追加預算案」6,076億元，另歲入追加828億元。

卓榮泰說明，此次追加預算案歲出追加6,076億元，在衡量歲入增加及嚴守財政管控下，2026年度中央政府總預算經追加預算，歲入3兆5,470億5,258萬1,000元，歲出為3兆5,946億669萬7,000元，歲入歲出差短475億5,411萬6千元，較原預算大幅縮減1,252億元。

卓榮泰提到，「穩定民生」追加4,213億元。其中，因應中東衝突民生安定措施編列1,875億元，包括：經濟部辦理油氣及電價緩漲1,809億元；交通部辦理國內航空、海運及公路客運票價凍漲，補貼計程車油價折讓26億元；農業部辦理化學肥料原料漲幅及遠洋漁船作業與靠港整補補助40億元。

他指出，中油公司自2010年至2026年9月止，陸續受新冠疫情、俄烏戰事及中東情勢影響，為照顧國內民生、穩定物價，累計吸收6,740億元，虧損910億元，負債比超過94%。考量中油仍將持續推動各項天然氣建設計畫，予以增資2,338億元。

卓榮泰表示，「社福加碼」追加215億元。其中，老年農民福利津貼給付由8,110元調增至1萬元；調升國民年金及六大社會福利津貼，給付調增幅度以23.5％為原則，最低給付金額低於5,000元者調增至5,000元。這二項均追溯自2026年7月1日起。

卓榮泰提到，「提升待遇」追加109億元，以及一般性補助2億元。自2026年7月1日起，軍公教人員專業加給及主管加給各調增2,000元，共計編列107億元；調增海巡人員各項危險勤務及特勤加給，編列2億元；一般性補助調增直轄市及縣市政府議員助理及村里長事務補助費編列2億元。

卓榮泰也說，「啟動兒少成長津貼」追加3億元。為配合行政院於明年起辦理兒童及少年成長津貼，每人每月5,000元，衛福部需先行建置成長津貼資訊系統及籌備津貼發放事宜3億元。

卓榮泰 中油 總預算

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