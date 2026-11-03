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傳陸方主辦APEC給我方非正式函 卓榮泰盼依慣例予平等待遇
據傳今年中國大陸主辦的APEC，以非正式函給我方。對此，行政院長卓榮泰3日受訪回應，希望主辦單位陸方，能依照國際組織、國際會議的慣例，給予所有出席會員平等的待遇。我國也會在這樣的要求之下，平等、尊嚴出席該項會議。
有關APEC議題，卓榮泰表示，希望國際社會間都體認到，台灣在當今國際經貿、科技各方面的重要角色。讓台灣能正式、有意義，參與出席重要的國際經貿會議，不僅有助於台灣經濟的發展，更有利於國際之間的合作。
卓榮泰說，希望主辦單位陸方，能依照國際組織、國際會議的慣例，給予所有出席會員平等的待遇。我國也會在這樣的要求之下，平等、尊嚴出席該項會議。對於這樣的爭取跟出席，我方還在努力，不會輕言做其他決定，希望能正式去參加這樣的國際會議。
外傳台日貿易協議，最快年底會簽署，卓榮泰表示，深化台日關係一直是政府重要的工作之一。我方跟日方在許多議題上，也都有穩定管道在做多項溝通。針對共同的許多議題，還在發展當中，至於該項目，目前沒有其他發展的回應。
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