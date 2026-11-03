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生質柴油需求升溫 極端氣候牽動黃豆供給

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

展望未來一周，街口投信觀察，傳統能源價格高漲帶動生質燃料需求回升，為黃豆市場提供穩固支撐。不過，市場仍須留意供給端潛在風險，後續將持續關注極端氣候對南美洲即將展開的2026/27年度黃豆生長季的影響，以及各國生質能源政策的支持力度與實際落實情況，相關因素都將牽動黃豆市場後續供需變化。

根據美國農業部預測，2026/27年度生物燃料用黃豆油消費量預計將達178億磅，高於前一年度的148億磅，增幅約20%。隨著再生柴油與生質柴油生產商擴大植物油原料的使用，並與傳統黃豆油消費者競爭有限的供應，加上美國黃豆油庫存下降、能源產業需求持續成長，使生質燃料生產商、食品業及油脂化學產業對黃豆油的競爭日益激烈。植物油在再生柴油與生質柴油生產中的使用量增加，也引發食品、清潔劑、化妝品、潤滑油及其他工業產品製造商對原料成本上漲的擔憂。

此外，根據巴西植物油工業協會（Abiove）數據，隨著巴西國內壓榨廠對黃豆的需求持續增加，可供出口的黃豆數量將受到限制，尤其可能影響對中國的出口。同時，受惠於生物柴油強制摻混比例將提高至16%，預計2027年巴西黃豆壓榨量將達創紀錄的6,600萬噸，年增3.8%。另一方面，德國生物燃料協會MVaK呼籲擴大使用生物柴油含量達10%的B10柴油，以取代生物柴油含量僅7%的傳統B7柴油，並指出透過使用純生物柴油（即B100），亦有助於降低商業運輸領域的成本。上述措施除了帶動國內再生原料需求，也有助於降低公路運輸成本。

從供給面來看，根據巴西國家統計局（Serasa）研究預測，受到強烈聖嬰現象影響，2026/27年度巴西黃豆產量可能減少約10%。此外，巴西黃豆產業也擔憂，歐盟新實施的反森林砍伐法規（EUDR）可能限制其對歐盟的豆粕出口。由於巴西是歐盟最大的動物飼料用豆粕供應國，該法規可能導致巴西多達400萬噸豆粕無法出口，約占出口總量的17%。

美國 黃豆 極端氣候

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