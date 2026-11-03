央行放寬拋匯限制 短期實質效果有限

新台幣匯率近期面臨外資大賣台股、資金持續匯出壓力，央行除進場調節外，也放寬出口商單筆拋匯額度，希望增加美元供給，惟匯銀人士認為，央行放寬出口商單筆拋匯額度的政策宣示意義大於短期實質效果。

匯銀人士分析，外資賣股後涉及既定交割及海外資金調度，央行難以要求外資保管銀行延後買匯。

相較下，放寬出口商拋匯限制，雖有助釋出美元供給，但若出口商沒有急迫性，實際效果恐有限。

匯銀人士指出，外匯市場並不缺乏美元存量，真正影響新台幣匯率的是美元買賣雙方的進場時點。當外資交割買匯需求集中，而出口商又選擇惜售美元時，即使央行放寬拋匯額度，在沒「喝咖啡」壓力下，短期仍未必能有效扭轉供需失衡。

匯銀人士分析，外資賣超台股後，必須依照交易交割時程將資金轉換成美元匯出，保管銀行執行買匯是履行客戶資金交割義務，並非單純配合市場匯率操作。