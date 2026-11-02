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央行戰熱錢三招阻貶 台幣昨觸及32.7元後跌勢急速收斂

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台北股匯市2日再度上演股匯雙殺，外資提款735億元，殃及新台幣近午盤一度貶至32.714元創下波段低點，貶值2.36角。 路透
台北股匯市2日再度上演股匯雙殺，外資提款735億元，殃及新台幣近午盤一度貶至32.714元創下波段低點，貶值2.36角。 路透

台北股匯市昨（2）日再度上演股匯雙殺，外資提款735億元，殃及新台幣近午盤一度貶至32.714元創下波段低點，貶值2.36角。不過，中央銀行隨即出手調節，透過三大招阻貶匯價，午後一筆美系外資反手大量拋售美元，新台幣貶勢急速收斂，終場收在32.592元，仍貶值1.14角。

匯銀人士指出，央行護盤三大招，包括放寬出口商下單量、進場直接干預、打電話催單等。昨日新台幣匯率走勢相當特殊，早盤受到外資賣股匯出衝擊，美元買盤明顯大於賣盤，市場預期仍有資金匯出需求，美元買氣集中，新台幣一度重貶逾2角，32.7元關卡面臨考驗。昨天新台幣成交量達30.78億美元，估外資匯出約18億美元。

面對匯價快速走貶，央行透過電話通知銀行，出口商拋售美元暫不受每日結匯額度規定限制，希望增加市場美元供給，緩和外資匯出帶來的壓力。不過，匯銀人士觀察，政策放寬後，部分出口商反而因為不再受到每日額度限制，沒有急於當天集中拋匯，選擇觀望匯價，導致原本期待增加的美元賣盤未立即出現，市場流動性仍然偏緊。

外資10月以來買賣超及新台幣走勢

真正讓昨日午後匯價出現大幅反轉的，則是單一外資的美元賣盤。匯銀人士指出，下午開盤後，市場委託單相對稀疏，一家美系外資突然大量拋售美元，市場傳出單筆賣出約30支（約3,000萬美元），瞬間讓新台幣匯價從32.7元彈升至32.6元，隨後進一步觸及32.5開頭價位，成為昨日匯價急速收斂的關鍵。

不過，匯銀人士也強調，午後這波美元賣壓主要來自單一外資的資金調度，並不代表外資整體匯出方向已經逆轉。從主要亞幣表現來看，央行統計，昨日韓元貶值0.71%，新台幣貶值0.35%，日圓貶值0.13%，星元貶值0.08%，人民幣則升值0.15%。新台幣雖然跌幅並非亞幣最大，但在外資連續大幅賣超台股、美元需求升高的情況下，匯市承受的壓力仍相當明顯。

匯銀人士分析，央行針對出口商放寬每日結匯限制，主要是希望增加美元供給，與直接進場賣出美元調節匯率有所不同。出口商與外資的資金調度行為也不相同，央行對進出口商的行政指導較能影響其結匯時點，但外資匯出則主要取決於股票部位及海外資金配置。

央行 熱錢 匯銀 台幣匯率

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