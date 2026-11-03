大同訟案和解 回沖百億利益 迴轉金額貢獻每股獲利4.6元

大同纏訟多年的華映科技跨海鉅額訴訟案達成和解。大同（2371）昨（2）日宣布，雙方董事會通過以人民幣7.68億元（約新台幣37.5億元）和解。

由於大同去年底已全額認列損失，法人估計，將可回沖近百億元利益，貢獻每股稅前盈餘約4.6元，最快有望於本季財報認列，有助推升大同每股淨值，並壓低負債比率。

大同強調，隨著這起訴訟糾紛告一段落，未來將全面聚焦核心業務發展與集團營運體質提升。

法人分析，大同近年積極推動本業轉型，擺脫跨海訴訟利空干擾後，資本市場焦點將重回重電設備、綠能及土地資產活化等營運本質，亦有助改善機構法人的評價態度，加速爭取AI資料中心與新世代電網等市場商機，營運步調重回擴張軌道。

這起案件源於2009年台灣華映轉投資中國華映科技，因應中國證監會監管要求共同出具「業績承諾函」，大同承擔連帶責任。2018年底台灣華映宣告重整無法履約，華映科技在陸提起訴訟。中國最高人民法院去年底終審判決大同須負連帶清償責任，賠償金約人民幣30.29億元（約新台幣131億元）。

面對司法判決，大同經營團隊基於保守原則，於去年第4季財報一次性全額認列135.67億元訴訟未實現損失，重擊單季獲利並導致每股淨損逾6元，但大同等於在前朝遺留的財務風險中一次性出清利空，為營運轉型與潛在利益回沖保留彈性空間。

除去年底預先提列的本金損失外，大同今年前三季亦隨訴訟進展，按月持續提列高額遲延利息，截至今年第3季底，帳列相關負債累計達人民幣28.03億元（約新台幣137億元）。

隨著本次和解金拍板降至人民幣7.68億元，扣除和解支出後，原先認列的訴訟損失連同今年度提列的利息費用均將可迴轉，總計約可回沖人民幣20.35億元（約新台幣99.5億元）。

法人指出，以大同目前約21.51億股普通股估算，近百億元回沖利益，相當於貢獻每股稅前盈餘約4.6元。不過實際回沖金額、認列時點及對每股純益影響，仍須按會計規則，市場預期最快有望於本季財報認列。