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碳費調整 拋出三選項

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部昨（2）日召開第二屆碳費審議會首場會議，原外界認為碳費漲定了，但氣候變遷署會中拋出碳費調整三大方向，意外納入「不調整」、「一般費率調漲、優惠費率脫鉤凍漲」兩個選項。昨日討論未達共識，留待下次會議討論。

依第一屆碳費審議會建議的費率架構，碳費一般費率起徵費率為每公噸300至500元，其後以兩年為一期，分別在2027至2028年、2029年之後的排碳量合計三階段調升一般費率與優惠費率，初步建議一般費率在2030年時費率達到每公噸1,200至1,800元。

氣候署署長蔡玲儀表示，會中委員針對費率評估檢討與自主減量計畫執行成效進行深入溝通。因應各界對產業衝擊與減量效果的關注，氣候署特別釐清並提出三大討論方向。

方案一為「暫時不調整」，維持現行一般費率（每噸300元）與兩種優惠費率（每噸100元、50元）；方案二為「僅調整一般費率」，考慮到提出自主減量計畫企業已依現行優惠費率開展各項減量投資，優惠費率維持不動；方案三是「一般費率與優惠費率同步調整」。

蔡玲儀指出，三方案在會中皆有委員支持，尚未達最終共識。她轉述，支持費率凍漲的委員認為，當前半導體等科技產業雖成長強勁，但傳產受整體經濟環境影響衝擊較大，現階段應以督促企業落實自主減量計畫為首要目標。至於主張僅調整一般費率的委員則認為，應拉大價格差異，促使未提出自主減量計畫者投入轉型，對於已承諾並開始投資進行減量者維持優惠費率；亦有委員認為一般費率、優惠費率應同步調整，提升碳定價約束強度。

蔡玲儀表示，多數委員都認為環境部須提出更具體調整時程與評估指標，包括考量國家2030年減量目標路徑、經濟成長率及高碳洩漏係數等動態因子。同時，依碳費收費辦法，高碳洩漏係數同樣也有分期調整機制，但涉及國際情勢發展，下次會議再討論。

碳費 調漲 排碳量 氣候變遷

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