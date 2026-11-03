刷新紀錄！新制勞退平均分紅13萬元

勞動基金運用局昨（2）日公布最新績效，今年截至9月底，新制勞退基金規模6兆622.2億元，收益率30.43％。若以目前參與收益分配的1,310萬戶有效帳戶計算，平均每位勞工帳面分紅高達13.01萬元，將刷新歷年紀錄。

根據往年紀錄，新制勞退基金去年賺7,469億元，平均每位勞工帳面分紅57,810元，寫新高，而今年前九月帳面分紅就超過13萬元，若整體趨勢不變、獲利未回吐太多，今年分紅相當可期。

原則上新制勞退分紅，是在每年3月分配前一年的績效收益，全年可分紅多少仍待觀察。勞保局表示，個別勞工退休金繳納期間、金額均不相同，參與基金運用獲得收益貢獻度也有差異，最終每位勞工實際分配收益並不相同。

勞動基金項下各基金，因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，因此投資收益也有所差異。

今年截至9月，舊制勞退基金規模為1兆2,116.5億元，收益率44.16％；就保基金規模為1,902.5億元，收益率2.73％；勞職保基金規模為387.3億元，收益率1.51％；積欠工資墊償基金規模為268.9億元，收益率17.33％。

勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。

勞金局將持續密切掌握全球政經情勢，並因應情勢變化，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，提升基金長期投資效益。