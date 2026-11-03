三大退休基金前九月賺2.9兆 全年有望創高

9月台股高檔震盪，不過勞動基金、國保基金、退撫基金等三大退休基金表現不俗，9月合計賺1,536.2億元，累計前九月賺2.9兆元。其中規模最大的勞動基金前九月大賺2.44兆元，收益率突破三成，全年獲利可望刷新紀錄。

勞動基金運用局昨（2）日公布，截至9月底，整體勞動基金規模9兆2,108.9億元，收益數為2兆4,405.3億元，收益率達30.73％；9月單月收益增加1,178.1億元。

以今年以來勞動基金收益觀察，今年4月寫下獲利天花板，單月賺破兆元，是史上新高，5月賺5,860.2億元居次，2月賺4,184億元、1月賺3,946億元、8月賺3,666.7億元，9月受到台股高檔震盪影響，雖表現不如前幾個月，但仍賺千億元。

勞動基金項下的勞保基金，截至今年9月基金水位維持1.6兆元以上，規模1兆6,811.5億元，收益率27.14％，前九月賺進3,156.9億元，有助穩定勞保財務。

國保基金規模9,143.9億元，前九月收益數1,875億元，收益率29.57％；9月單月進帳127.8億元。退撫基金規模1兆5,906.4億元，前九月收益數3,635.4億元，收益率26.33％；9月單月收益230.3億元。

以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近十年（2016至2026年9月）平均收益率分別為12.20％及12.32％，近五年（2021年至2026年9月）平均收益率分別為15.58％及15.39％。

回顧9月市場表現，中東局勢緊張推升國際能源價格，加劇全球通膨及經濟成長疑慮，美國聯準會為抑制通膨重啟升息，帶動美元走強及美債殖利率攀升，增加全球金融市場不確定性。國際股市表現漲跌互見，部分市場承受評價修正壓力，惟AI相關類股仍具支撐。

台股方面，受惠於半導體及AI供應鏈需求強勁，指數高檔震盪，期間漲跌幅度擴大，且資金集中於少數電子權值股，反映市場結構分歧問題。整體而言，全球金融市場持續面臨地緣政治衝突、通膨壓力及貨幣政策緊縮等多重挑戰，勞動基金將持續維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。