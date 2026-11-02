亞洲製造業PMI增速放緩 專家示警中東戰爭推升風險

亞洲主要晶片出口國家10月製造業持續擴張，惟成長趨緩。台灣製造業採購經理人指數（PMI）從逾五年高點降至54.9，仍連11月擴張；日本、南韓及中國大陸也轉弱。晶片和AI需求雖仍強勁，中東戰爭推高能源及食品價格，正侵蝕消費與企業信心。

標普全球2日公布，台灣10月製造業PMI從9月的56.7降至54.9，仍高於代表景氣擴張的50。海內外需求熱絡，帶動新訂單持續增加，主要動力來自出口訂單，但增幅都較上月縮小。需求增加及生產力提升，也讓台灣廠商提高產量。

日本10月製造業PMI從54.1降至53.3，產出及新訂單成長放緩，整體擴張速度為七個月來最慢。南韓PMI則從53.9降至51.3，受生產數量及需求轉弱影響，擴張速度降至八個月來最低。

中國大陸方面，標普全球編製的RatingDog製造業PMI從52.1微降至52，仍處於擴張區間。相形下，官方10月製造業PMI為49.3，較9月下降0.8，跌破50榮枯線。這是因為雙方調查樣本覆蓋有所不同，非官方調查相對更多反映規模較小、出口導向型企業經營狀況，官方調查則覆蓋更多大型企業。

亞洲製造業先前受惠於晶片及AI相關產品需求強勁，表現優於許多其他地區。如今市場開始檢視AI投資能否獲利，伊朗戰爭久拖未決，也使出口導向經濟體面臨更大壓力。

第一生命經濟研究所首席新興市場經濟學家西濱徹說，強勁的晶片及AI需求，原本掩蓋了亞洲和全球經濟的疲弱之處，但中東戰爭持續推高燃料和食品價格，這種情況愈來愈難維持。他指出，高通膨正傷害亞洲消費，大陸業者加劇價格競爭，也拖累日本和南韓等競爭對手的出口。

國際貨幣基金（IMF）預估，亞洲經濟今年成長4.8%，明年放緩至4.4%。這預測雖均高於4月估計，仍低於2025年的5%。IMF並警告，伊朗戰爭引發能源衝擊，及AI熱潮可能出現修正，都使亞洲經濟面臨的風險升高。

標普全球另公布，美國10月製造業PMI為54.9，連15個月擴張，但略有趨緩，也低於分析師預期的56。同日公布的歐元區10月製造業PMI終值從9月的52.9放緩至52.7，但仍高於初值52.4。