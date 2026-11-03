聽新聞
0:00 / 0:00

經部擴大管制晶片輸陸

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨（2）日表示，在台美對等貿易協定（ART）承諾下，依《貿易法》授權，研議將高階晶片等高科技貨品納管的整體配套，包括限制出口至中國大陸等國家，加強防堵高階晶片等貨品的違規轉運，確保半導體矽盾」實力，並兼顧我產業國際競爭力，鞏固供應鏈關鍵地位。

民進黨立委啟動《貿易法》修法，擬明訂「特定積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備」，未經許可不得輸出至中國大陸，立法院經濟委員會昨日召開公聽會。

據了解，經濟部傾向依貿易法授權，擴大高階晶片等出口管制到特定國家。台積電昨日有三位代表低調出席公聽會，但全程未發言。會中多位律師呼籲，擴大出口管制要客觀、合理、可預期，確保合法經營企業不要受到不必要風險。

經濟部書面報告強調，在台美ART下，我方強化與美方在出口管制合作，有四大重點。一，透過額外監管措施，防止先進半導體及相關設備、工具機、先進運算項目等外流至其關切的國家，包括北韓、伊朗、俄國、大陸。不過官員表示，這波將優先納管高階晶片、先進運算等出口。據悉，工具機則列下一波。第二，我國出口管制法規與美國法規保持一致，特別是美國適用於半導體及相關技術的「外國直接產品規則」（FDPR）；第三，建立有效執法機制；第四，除反武器擴散外，亦應建立以國安為目的的出口管制，另將出口管制適用於無形技術。

國際貿易署長劉威廉表示，我國出口管制從過去技術引進、履行國際義務，到現在已是強化國安、經濟產業韌性。

晶片 矽盾 晶圓 半導體 貿易法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

出口管制擬升級？經部研議限制晶片、工具機及先進運算項目輸中

晶片輸陸 經濟部研議加強管制

綠委擬限制晶片、半導體材料及零組件出口至陸 台積電低調出席公聽會

出口管制虛驚一場！官方澄清首波不含工具機 機械廠營運疑慮解除

相關新聞

三大退休基金前九月賺2.9兆 全年有望創高

9月台股高檔震盪，不過勞動基金、國保基金、退撫基金等三大退休基金表現不俗，9月合計賺1,536.2億元，累計前九月賺2.9兆元。其中規模最大的勞動基金前九月大賺2.44兆元，收益率突破三成，全年獲利可望刷新紀錄。

台日貿易協議最快年底簽署 涵蓋五大合作領域

日經引述兩位高階消息人士報導，日本與台灣正研擬一項涵蓋廣泛的貿易協議，類似台灣與英國在2023年簽署的「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），最快年底簽署，可望為雙邊關係提供戰略支柱，並突破台灣貿易外交的僵局。

國科會主委露口風…台積1奈米 有望落腳台南

台灣半導體先進製程布局再有新進展。國科會主委吳誠文昨（2）日出席2026年IEEE亞洲固態電路研討會時，首度透露政府正規劃在台南科學園區體系開發大型新園區，為未來1奈米晶圓廠預作準備，相關開發程序預計2027年啟動。此一規畫也讓台積電下一世代1奈米製程可能落腳台南的布局方向浮上檯面。

台日可望簽署貿易協議 經貿辦：持續深化雙方關係

外媒報導，台灣與日本可望循台英提升貿易夥伴關係協議（ETP）模式，在年底前簽署協議，被視為台日經貿關係一大突破。行政院經貿談判辦公室昨（2）日未證實相關訊息，僅回應日本是台灣重要經貿夥伴，持續深化台日經貿關係、拓展雙方互利合作，一直是政府努力方向。

經部擴大管制晶片輸陸

經濟部昨（2）日表示，在台美對等貿易協定（ART）承諾下，依《貿易法》授權，研議將高階晶片等高科技貨品納管的整體配套，包括限制出口至中國大陸等國家，加強防堵高階晶片等貨品的違規轉運，確保半導體「矽盾」實力，並兼顧我產業國際競爭力，鞏固供應鏈關鍵地位。

刷新紀錄！新制勞退平均分紅13萬元

勞動基金運用局昨（2）日公布最新績效，今年截至9月底，新制勞退基金規模6兆622.2億元，收益率30.43％。若以目前參與收益分配的1,310萬戶有效帳戶計算，平均每位勞工帳面分紅高達13.01萬元，將刷新歷年紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。