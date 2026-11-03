經部擴大管制晶片輸陸

經濟部昨（2）日表示，在台美對等貿易協定（ART）承諾下，依《貿易法》授權，研議將高階晶片等高科技貨品納管的整體配套，包括限制出口至中國大陸等國家，加強防堵高階晶片等貨品的違規轉運，確保半導體「矽盾」實力，並兼顧我產業國際競爭力，鞏固供應鏈關鍵地位。

民進黨立委啟動《貿易法》修法，擬明訂「特定積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備」，未經許可不得輸出至中國大陸，立法院經濟委員會昨日召開公聽會。

據了解，經濟部傾向依貿易法授權，擴大高階晶片等出口管制到特定國家。台積電昨日有三位代表低調出席公聽會，但全程未發言。會中多位律師呼籲，擴大出口管制要客觀、合理、可預期，確保合法經營企業不要受到不必要風險。

經濟部書面報告強調，在台美ART下，我方強化與美方在出口管制合作，有四大重點。一，透過額外監管措施，防止先進半導體及相關設備、工具機、先進運算項目等外流至其關切的國家，包括北韓、伊朗、俄國、大陸。不過官員表示，這波將優先納管高階晶片、先進運算等出口。據悉，工具機則列下一波。第二，我國出口管制法規與美國法規保持一致，特別是美國適用於半導體及相關技術的「外國直接產品規則」（FDPR）；第三，建立有效執法機制；第四，除反武器擴散外，亦應建立以國安為目的的出口管制，另將出口管制適用於無形技術。

國際貿易署長劉威廉表示，我國出口管制從過去技術引進、履行國際義務，到現在已是強化國安、經濟產業韌性。