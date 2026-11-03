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台日可望簽署貿易協議 經貿辦：持續深化雙方關係
外媒報導，台灣與日本可望循台英提升貿易夥伴關係協議（ETP）模式，在年底前簽署協議，被視為台日經貿關係一大突破。行政院經貿談判辦公室昨（2）日未證實相關訊息，僅回應日本是台灣重要經貿夥伴，持續深化台日經貿關係、拓展雙方互利合作，一直是政府努力方向。
經貿辦說，過去一年來，雙方陸續舉行台日經濟貿易會議、台日第三國市場合作相關會議，以及兩次台日經濟夥伴委員會（EPC），就雙方共同關切的經貿議題及世界經濟情勢交換意見，以深化台日經貿合作關係。
外交部也未評論，僅強調台日共享民主、自由、人權及法治等普世價值，雙方具有緊密經貿關係及頻繁人員往來，互為重要夥伴與珍貴友人，台灣將秉持「總合外交」理念，持續與日本深化各領域交流合作，共同促進印太區域和平、穩定及繁榮。
外媒報導，台日正研擬一項涵蓋廣泛領域的貿易協議，形式類似台英ETP，草案內容包括經濟韌性與創新、減災產業合作、數位貿易、貿易便捷化及永續發展五大領域，最快年底簽署。
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