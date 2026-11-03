國科會主委露口風…台積1奈米 有望落腳台南

台灣半導體先進製程布局再有新進展。國科會主委吳誠文昨（2）日出席2026年IEEE亞洲固態電路研討會時，首度透露政府正規劃在台南科學園區體系開發大型新園區，為未來1奈米晶圓廠預作準備，相關開發程序預計2027年啟動。此一規畫也讓台積電下一世代1奈米製程可能落腳台南的布局方向浮上檯面。

實際設廠地點及投資時程，仍待台積電確認。吳誠文指出，台灣半導體產業在全球AI浪潮下扮演關鍵角色，政府將持續擴充科學園區，為下一世代先進製程預留發展空間。隨著台積電2奈米製程進入量產階段，未來更先進的1奈米技術，不僅需要持續突破製程瓶頸，也需要土地、電力、水資源及完整供應鏈配合，政府必須提前布局。

不過，吳誠文強調的科技發展方向，並非只有持續推進半導體先進製程，而是希望利用台灣累積的半導體及AI優勢，帶動其他新興科技產業發展。

對於如何讓AI紅利不再集中少數高科技企業，吳誠文透露，政府正規劃將高科技產業創造的稅收，更多投入其他產業轉型。2027年度預算將反映這項政策方向，尤其計畫擴大AI算力基礎建設，讓傳統產業及其他新興領域也能取得AI運算資源，加速智慧化升級。

針對媒體質疑台灣人才與科技資源過度集中半導體，可能排擠其他產業，吳誠文回應，政府科技政策第三大支柱，就是利用半導體優勢推動AI驅動創新，包括矽光子、智慧機器人、太空、無人載具、次世代通訊及生醫照護等領域。

他以矽光子為例指出，未來AI資料中心不僅需要高速運算，更需要高速、低耗能的資料傳輸，因此光通訊技術不能只停留在機櫃內部，還要進一步發展全光網路，逐步以光纖取代部分銅線傳輸，提高頻寬與能源效率，為機器人等新興產業奠定基礎。

吳誠文也認為，機器人產業將形成龐大的供應鏈生態系，讓傳統金屬、塑膠、化工及材料業者有機會從低毛利市場，轉向高附加價值的科技應用。他舉例，過去用於一般五金產品的金屬材料，未來可以成為機器人關鍵零組件，進而提高企業獲利與從業人員薪資。