台日貿易協議最快年底簽署 涵蓋五大合作領域

日經引述兩位高階消息人士報導，日本與台灣正研擬一項涵蓋廣泛的貿易協議，類似台灣與英國在2023年簽署的「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），最快年底簽署，可望為雙邊關係提供戰略支柱，並突破台灣貿易外交的僵局。

台日討論中的草案涵蓋五大合作領域：經濟韌性與創新、減災產業合作、數位貿易、貿易便捷化及永續發展。減災合作包括無人機合作，主要用於因應地震等天災。

一位消息人士說，台英ETP為日本提供先例。這套架構保留彈性，讓雙方未來可針對更多領域或產業簽署個別協議，既降低政治敏感性，也能在中國大陸強烈反彈時，為日本提供緩衝。

簽署將象徵台日在大陸壓力下深化關係，也將是賴政府一大成果。一位消息人士說，各方期待與日本達成協議，能促使其他國家，尤其加拿大和菲律賓推進與台灣的協議。

日本智庫笹川和平財團主任山本勝也說，過去日本對於與台灣建立更廣泛制度化經濟架構一直態度謹慎，部分原因在於日中關係的整體背景，但現在戰略與經濟環境已大幅改變。

針對整體情勢，山本提到，經濟安全已成為重要政策優先事項，台日都有意強化關鍵供應鏈的韌性，特別是先進科技與半導體領域；台日簽署貿易協議，既能達成實際經濟目的，也能透過深化理念相近經濟體間的合作，降低對任何單一市場或供應鏈過度依賴，實現更廣泛的戰略目標。山本強調，台日經濟夥伴關係不針對特定國家。

經濟風險與企業顧問公司Kameido集團管理合夥人帕克表示：「毫無疑問，日本及日本高層將台灣視為重要的經濟安全夥伴。這反映雙方能力互補，也反映彼此戰略利益及經濟安全政策日益契合。」

帕克表示，日本自台灣進口的最大宗產品是電子產品，尤其是積體電路；台灣則自日本進口大量晶片製造設備、精密化學品與加工材料等，「從這個角度來看，日本與台灣都在支撐對方競爭力及整體經濟安全方面，扮演關鍵角色。」