金融界奧斯卡 中信銀奪8大獎

有「金融界奧斯卡」之稱的台灣傑出金融業務菁業獎昨天公布第十三屆得獎名單，中國信託商業銀行勇奪八項大獎，包括七項機構獎及一項特別獎，締造連續三屆提報獎項全數獲獎的傲人成就，創下國內金融業前所未有的里程碑。

台灣金融研訓院主辦的菁業獎四月開放選拔，本屆共計七十一家金融機構角逐，中信銀行囊括「最佳海外發展獎」、「最佳財富管理獎」、「最佳消費金融獎」、「最佳人力發展獎」、「最佳綠色金融專案獎」五項特優，以及「最佳數位金融獎」、「最佳風險管理獎」兩項優等。此外，中信銀行以友善金融專案勇奪「特別獎—普惠金融推動獎（樂齡友善）」，兼具專業與溫度的金融服務獲得肯定。

中信銀行因積極建構涵蓋退休規畫、安養信託、防詐保護與財富傳承的樂齡金融生態圈，透過預簽型安養信託、樂齡照護保險及跨代傳承方案，結合ＡＩ識詐、交易預警、防詐教育及警銀合作機制，並持續優化友善分行、無障礙ＡＴＭ、大字模式及數位服務，降低樂齡族群使用門檻，實踐普惠金融與公平待客精神，獲頒「特別獎」。

今年適逢中國信託成立六十周年，上述得獎成果不僅是對中國信託長期穩健經營與持續創新轉型的最佳肯定，更彰顯身為台灣最大民營銀行以客戶需求為核心、支持企業成長、響應國家政策及推動永續發展的經營成果。中信銀指出，將持續以穩健經營與持續創新的實力，朝「台灣第一、亞洲領先」的領導品牌目標邁進。