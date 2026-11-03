10月PMI降 AI鏈缺料問題浮現

ＡＩ需求持續支撐國內景氣擴張，但供應鏈缺料問題逐漸浮現。中經院院長連賢明指出，ＡＩ伺服器需求仍強勁，但部分關鍵零組件供應受限，近期瓶頸已從記憶體逐漸轉向載板，影響整體出貨進度。

標普全球昨天公布台灣十月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）從九月的五十六點七降至五十四點九；中經院昨公布十月製造業ＰＭＩ也降至六十二點五，擴張速度趨緩。

連賢明表示，製造業主要受到關鍵原物料及零組件取得困難影響，導致部分產品生產及出貨受到限制。台灣是全球ＡＩ伺服器重要出貨基地，負責最終製造與組裝，但生產過程涉及大量零組件及跨國供應鏈，只要其中一個環節供應不足，就可能影響整體出貨進度。

先前市場主要面臨記憶體供應瓶頸，但近期載板缺貨問題更加明顯，除本身產能有限，部分上游原料又仰賴日本供應，使供貨進一步受限，成為當前製造業擴張速度放緩的重要因素之一。

連賢明說，ＡＩ產業發展初期，生產基期較低，較容易維持高速成長，隨著產能逐年擴大，未來要持續維持每年百分之廿至卅的擴產速度，難度勢必提高，成長速度也可能逐漸放緩。

中研院經濟所研究員簡錦漢也認為，近期ＰＭＩ相關指標雖有升有降，且下滑項目相對較多，但整體景氣趨勢並未出現明顯變化。儘管市場對經濟前景及產業發展仍存在部分疑慮，但需求依舊強勁，尚未看到景氣出現明顯反轉的跡象。

中經院副院長陳信宏指出，ＡＩ搜尋興起可能衝擊Google廣告收入，未來ＡＩ代理人普及，也可能改變大型雲端服務供應商的營收模式。但ＡＩ需求仍強勁，「大家不要期待順風順水往下走，上上下下是合理的」。