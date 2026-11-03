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阻貶台幣 抗外資匯出 央行找出口商助陣

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
外資持續賣超台股，大盤指數昨下跌近三百點，失守四萬五千點大關。新台幣匯率也受拖累，貶值一點一四角，收在卅二點五九二元。記者陳正興／攝影
外資持續賣超台股，大盤指數昨下跌近三百點，失守四萬五千點大關。新台幣匯率也受拖累，貶值一點一四角，收在卅二點五九二元。記者陳正興／攝影

台幣貶勢洶洶，中央銀行為阻貶找來出口商當幫手。新台幣受台股下跌，外資匯出導致走貶，據悉，央行致電銀行，放寬出口商每日賣匯額度，被解讀為新台幣短線貶勢已到位的訊息，出口商拋匯意願大增，成為阻貶生力軍。加上台股跌幅收斂，新台幣最後收復卅二點六元關卡。

央行最新統計，今年前九月出口商未立即結售新台幣的外匯收入累計高達四○○六億美元，年增近四成；光是九月單月就達六○八點九四億美元，顯示出口商有相當高比例的美元收入並未立即轉換為新台幣。消息人士指出，央行昨天上午通知幾家大型銀行，暫時取消出口商每日賣匯額度一千萬美元的限制，何時恢復將另行通知。

匯銀主管表示，此次突然傳出鬆綁，有穩定匯市的宣示效果，希望「出口商一起出力」。值得注意的是，昨天下午就出現美系外資將近三千萬美元的大額賣盤，將新台幣匯價拉升到卅二點六元。

匯銀主管說，台企外匯收支規模龐大，只要部分廠商提高結匯意願，就可能增加市場美元供給，減輕外資大量匯出造成的新台幣貶值壓力，過去也曾因應新台幣升貶過快，而調整為一日十支（一千萬美元）到廿支不等；此舉也被市場解讀為新台幣可能接近短線低點的訊號，出口商拋匯意願隨之升高。午盤過後不時有美元大筆賣盤出籠，新台幣貶幅縮減。

受到上周五美股下殺，台股昨開低，一度大跌超過八百點，隨著日、韓股反彈，台股跌幅跟著收斂，終場指數下跌二九一點，收在四萬四九二○點。證交所統計，三大法人昨天合計賣超台股五二六點九億元，其中外資減碼七三五億元，已經是連續三個交易日賣超。

新台幣受到外資持續賣股匯出影響，盤中重貶二點三六角，創去年四月來盤中新低。隨著台股跌勢逐漸收斂，也帶動新台幣匯價逐步回升，加上央行的舉措，讓出口商進場拋匯，新台幣終場收在卅二點五九二元，貶值一點一四角。

對出口商來說，美元兌新台幣來到卅二點七元附近，已是相當有利的結匯價位，若再繼續等待，反而可能錯過高價賣美元的機會。

匯銀主管認為，央行找來出口商加入穩匯行列，對短線新台幣具有支撐作用，但能否真正止貶，仍取決於外資賣股匯出是否趨緩。若外資持續撤出台股，即使出口商增加拋匯，短期新台幣仍有震盪壓力。

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