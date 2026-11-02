中油、台電承擔高額成本 國營司盼預算撥補穩定經營

美伊戰爭造成全球油氣供應劇減、現貨價格劇烈波動，中油、台電為穩定物價與照顧民生，付出高額成本。經濟部國營司表示，期盼社會各界支持政府編列預算撥補中油、台電，讓國營企業穩健經營，同時降低民生物價的衝擊、減輕民眾負擔。

國營司今天透過新聞稿表示，今年2月底美伊開戰後，經濟部於第一時間成立中東能源應變小組，檢視油氣安全存量，指示中油緊急採購油氣並維持高液位儲備，督促台電、中油及相關石油業者配合穩定汽柴油、天然氣及家用液化石油氣價格政策，確保能源安全與民生供應無虞。

國營司說明，中油、台電作為國營事業，是穩定物價與照顧民生的關鍵角色，也因此付出高額成本。以中油為例，在長期凍緩漲汽柴油、天然氣、液化石油氣等價格下，自行吸收成本，目前負債比達94%。

國營司表示，世界各國政府採行汽柴油價格補貼與稅負調整政策，透過油價補貼措施穩定國內能源價格。日本政府補貼汽油零售價，每日支出逾100億日圓，補貼累計支出約9.6兆日圓；韓國政府則編列逾新台幣1300億元預算，補貼煉油商或批發商來抑制燃油價格上漲。

除了亞洲國家外，國營司提到，法國政府擴大高頻通勤者燃油援助方案；德國政府實施減免能源稅措施；英國政府則將燃油稅凍結政策及臨時減稅優惠延長至明年7月。