出口管制虛驚一場！官方澄清首波不含工具機 機械廠營運疑慮解除

經濟部研議擴大高科技產品輸中管制，一度引發工具機產業震撼。隨著官方進一步說明，首波新增管制將不包括工具機及一般機械設備，市場先前擔憂的出口受限衝擊暫告解除，包括新代（7750）、喬福（1540）、榮田（7709）、東台（4526），以及程泰（1583）、亞崴（1530）等相關業者，可望鬆一口氣。

經濟部2日針對台美對等貿易協定(ART)及《貿易法》修法方向表示，將加強高階晶片等敏感產品出口管理。由於早先政策說明涉及工具機及先進設備，引發市場聯想，擔心高階工具機及相關控制技術輸往中國大陸將受到進一步限制，衝擊台廠接單與出貨。

其中，新代因中國市場業務比重高，且產品涵蓋高階工具機控制器，受到市場高度關注，2日股價盤中一度跌停。喬福、榮田等以台灣製造高階工具機的業者，也被視為可能受到政策影響的對象。

不過，隨官方釐清首波新增管制範圍，工具機及一般機械設備暫不納入，相關企業並未因這項政策面臨立即新增的出口限制，先前市場對業者營運衝擊的疑慮可望緩解。

產業界指出，台灣工具機業近年已面臨中國需求疲弱、國際競爭及匯率波動等壓力，若再增加出口限制，將不利接單。如今首波管制排除機械業，企業可依既有規範持續拓展市場，後續仍須關注政府正式公告，以及現行出口管制規定。