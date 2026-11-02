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碳費費率添變數 氣候署首拋「三大方案」實質討論

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部氣候變遷署2日召開第二屆碳費費率審議會首次會議，過去市場原先預期碳費漲聲不斷，然而氣候署在會中首度拋出「三大方案」進行實質討論，除了原先各界預期的「一般費率與優惠費率均調整」外，更出乎意料地端出「兩者皆不調整」以及「僅調整一般費率、優惠費率脫鉤凍漲」等兩項新方案，為後續碳費走向投下新變數。

氣候署署長蔡玲儀說明，今日共有19位審議委員出席，會中針對費率評估檢討與自主減量計畫執行成效進行深入溝通。因應各界對產業衝擊與減量效果的關注，氣候署特別釐清並提出三大討論方向：方案一為「暫時不調整」，維繫現行一般費率（每噸300元）與兩種優惠費率（每噸100元、50元）；方案二為「僅調整一般費率」，考慮到提出自主減量計畫的企業已依據現行優惠費率開展各項減量投資，因此優惠費率維持不動；方案三則是「一般費率與優惠費率同步調整」。

蔡玲儀指出，會中各委員對三個方案皆有支持立場，目前尚未達成最終共識。部分支持方案一的委員認為，當前半導體等科技產業雖成長強勁，但傳統產業受整體經濟環境影響衝擊較大，現階段應以督促企業落實自主減量計畫為首要目標；主張方案二或方案三的委員則要求環境部須提出更具體的調整時程與評估指標，包括考量國家2030年減量目標路徑、經濟成長率及高碳洩漏係數等動態因子。

氣候署強調，碳費制度與高碳洩漏係數的調整涉及國際碳邊境調節機制（CBAM）等國際情勢發展，相關機制亦將影響費率決策。會後氣候署將依據委員要求，針對衝擊評估指標與相關數據進一步研擬更詳細的補充資料，並於下一次會議提供委員會持續討論，以求在兼顧產業競爭力與減碳成效間取得最佳平衡。

碳費 氣候變遷 環境部

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