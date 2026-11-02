AI投資如何創造價值？勤業眾信提董事會四大治理重點

企業導入AI，董事會應掌握哪些重點？勤業眾信與台灣人工智慧學校2日共同舉辦「AIA董事大講堂」，並發布企業AI治理研究報告，提出「策略釐清、組織推動、風險管理、人才發展」四大治理建議，協助企業將AI投資轉化為實際營運成果，同時兼顧風險控管與人才培育。

雙方指出，台灣憑藉半導體與科技製造優勢，已在全球AI產業鏈占有重要地位。隨著競爭從技術研發延伸至實際應用，下一步應思考如何讓AI走進企業營運與決策，成為推動產業升級、創造新價值的力量。

台灣人工智慧學校產學長郭秉琛表示，AI時代的產業競爭，將考驗企業能否把多年累積的專業知識，轉化為難以複製的組織能力。面對技術與模型持續更新，企業應重視具備產業知識的人才、重新設計工作流程的能力，以及經營判斷。

郭秉琛指出，董事會應將人才培育與組織學習納入企業轉型的核心投資，讓熟悉業務的人參與AI應用設計及成果驗證，進一步發展新服務與新商業模式。企業領導者如何配置學習資源、支持跨領域人才，將影響未來能否掌握價值創造的主導權。

勤業眾信科技與轉型資深執行副總經理兼網路安全負責人陳威棋表示，AI正從單一工具、個別部門的創新專案，逐步成為影響企業策略、營運與決策的重要能力。董事會須確認AI投資是否符合企業策略，以及能否創造持續性的商業價值。

針對策略釐清，報告建議，企業應先確認AI如何支持長期成長與競爭定位，再由董事會決定發展方向、投資優先順序及績效衡量方式，持續檢視投資成果，讓資源配置對應企業價值。

在組織推動方面，企業應建立由董事會監督、高階管理階層參與的治理架構，整合業務、資訊、資安及風控等部門，明確劃分權責，並持續掌握政策執行、重大風險與治理成熟度。

風險管理則應涵蓋AI完整生命周期，將風險辨識、評估與監控納入各階段，留意資料隱私、資安、模型可靠性、偏見、法令遵循及第三方風險，讓創新在風險可控的條件下發展。

人才發展方面，報告強調，企業應關注導入AI後員工角色的轉變與發展需求，提升全體員工的AI素養，並依不同職責安排培訓、建立人機協作模式，協助員工發揮專業、提升工作價值及激發創新。

陳威棋指出，企業可運用四大治理重點，檢視AI發展方向、資源配置與風險控管，作為董事會決策的參考。治理機制也應隨技術演進與應用擴大，定期檢視、持續調整，讓治理與創新同步前進，逐步將AI轉化為長期成長動力。

雙方期許，未來五年台灣除了持續鞏固全球AI供應鏈地位，也能擴大AI在各行各業的應用。董事會應以長期視野引導轉型，推動AI融入營運與決策，帶動產業升級及提升國家競爭力。