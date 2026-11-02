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台日傳年底簽貿易協議 經貿辦回應了
台日經貿合作傳出新進展！外媒報導指出，台灣與日本正研擬簽署「提升貿易夥伴關係協議」，最快今年底簽署，草案涵蓋經濟韌性與創新、減災產業合作、數位貿易、貿易便捷化及永續發展等五大領域。對此，行政院經貿談判辦公室表示，對於台日貿易協議等相關內容，政府沒有回應，外交部也表示不予評論。
經貿辦指出，日本是台灣重要經貿夥伴，深化雙邊經貿關係、拓展互利合作，一直是政府努力方向。過去一年來，台日雙方陸續舉行台日經濟貿易會議、台日第三國市場合作相關會議，以及兩次台日經濟夥伴委員會（EPC），就共同關切的經貿議題及世界經濟情勢交換意見，進一步深化合作關係。
根據外媒報導，此次台日研擬的貿易協議形式，類似台灣與英國2023年簽署的「提升貿易夥伴關係協議」，草案規劃五大合作領域，包括經濟韌性與創新、減災產業合作、數位貿易、貿易便捷化及永續發展，最快可能於今年底簽署。
外交部表示，台日共享民主、自由、人權及法治等普世價值，雙方經貿關係緊密、人員往來頻繁，互為重要夥伴與珍貴友人。我國將秉持「總合外交」理念，持續與日本深化各領域交流合作，共同促進印太區域和平、穩定及繁榮。
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