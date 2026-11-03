快訊

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聽新聞
0:00 / 0:00

管制晶片走私中國 應增加罰則並管制軟體

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院2日召開《貿易法》修法公聽會，盼強化我國對高階晶片流往中國的限制。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院2日召開《貿易法》修法公聽會，盼強化我國對高階晶片流往中國的限制。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「晶片走私中國獲利龐大，政府應擴大罰則！」針對綠委鍾佳濱等人提案修《貿易法》盼管制晶片流往中國，學者林勤富在公聽會認為以「擴大公告」的方式進行，且要管制軟體與技術；學者王國臣則說，中國算力落後就是因為晶片，因此要提高罰則，還要建立避免強化經濟安全的政策。

立法院經濟委員會2日召開增訂《貿易法》第13條之2、及第27條之3公聽會。由於今年頻傳疑似走私或轉運晶片至中國的事件，形成「製造設備不能進口中國、但其他關鍵晶片或衍生零組件卻能去」的現象，因此有立委提案修法，主張有必要將「特定積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備」直接入法管制。

管制清單要接軌國際

對此，清大科法所教授林勤富指出，由於要確保國安與核心產業競爭力，避免現行晶片管制漏洞，弭平與國際高標準的落差、履行《台美對等貿易協定》承諾，並強化對大陸地區的半導體出口管制，應該修正《貿易法》，但建議將修法實質內容整併在原有的第13條體系中，避免疊床架屋。

林勤富表示，《貿易法》第13條已授權主管機關將大陸地區納入半導體出口管制，建議主管機關以「擴大公告」的方式補足缺口，就不用再另立第13條之2，但他也指出，第13條仍有完善空間，例如我國管制清單沒有包括3A090（美國管制先進計算積體電路與高效能 AI 晶片的編碼），目前管制地區沒有俄羅斯。

算力因晶片真有差

「除了貨品（晶片）以外，服務（軟體與技術）也要管制！」林勤富指出，現行法案並沒有涵蓋「無形技術與軟體」，實務上是透過多邊清單實質納入管轄，恐有「逾越授權」的疑慮；此外，罰金應與標的價值連動，美超微案所涉東南亞名義的買方約採購25億美元的伺服器，目前《貿易法》罰金恐不具嚇阻力。

中經院第一研究所副研究員王國臣則指出，中國會透過研究機構找小供應商晶片、第三地轉運與成立空殼公司來買先進晶片，而中國目前算力落後國際1年，就是因為晶片技術落後5到10年，因此繼續管制是很重要的。他也指出目前的罰則要在兼顧比例的原則下增加，另外台商要注意中國的國安審查與阻斷禁令。

強化經濟安全

「不用害怕中國的經濟脅迫！」王國臣說，中國雖然有稀土這張牌，但之前禁令也有限，因為中國國內省份也要出口稀土維繫相關產業，對台灣農產品採買有限。他也說與其擔心中國經濟脅迫，台灣更應儘速建立經濟安全工具箱，包括企業回流、關稅與非關稅障礙、產業政策、跨國直接投資審查、出口管制與遏制間諜與駭客攻擊。

【更多精采內容，詳見

晶片 走私 軟體 中國 算力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

我擬限制晶片、半導體關鍵材料及零組件出口至中國大陸？經濟部表態了

晶片輸陸 經濟部研議加強管制

出口管制擬升級？經部研議限制晶片、工具機及先進運算項目輸中

美期中選舉後民主黨若掌控國會 葛來儀：六項保證法制化可望推進

相關新聞

APEC代表派出施振榮、魏哲家？ 卓榮泰給答案

有關我方APEC代表人選是否確定，行政院長卓榮泰說，這部分會進一步來跟國人做公佈，當然最後是由總統來宣布。對於外傳人選包括林信義、施振榮、魏哲家等人，卓回應，台灣有很多國際上大家敬重的企業家、產業界代表，總統會選擇最適當者，並在適當時間向國人做說明。

台美避免雙重課稅案「卡在一個人」推不動？卓榮泰：積極處理中

避免台美雙重課稅案尚未有結果，立委質詢指出，關鍵在於美國一名參議員主張，國際減稅協議都必須附帶美國人民的海外隱私權調查，導致該案卡頓至今。行政院長卓榮泰表示，許多台美僑胞及商業團體都很關切避免台美雙重課稅案，我方會積極去處理這些事情，會繼續努力。

陸主辦APEC給台穿小鞋？ 卓榮泰認：跟往常慣例有落差

立委賴士葆質詢關切，陸方主辦APEC，是否給我方穿小鞋。行政院長卓榮泰答詢回應，希望陸方能依照國際組織的慣例，尋慣例來邀請所有會員國，進來參與會議；陸方有送一個函來，這是事實，我方認為這跟往常慣例是有點落差。

賴總統提金融業未來三大努力方向 喊出打造「亞洲創新籌資平台」

賴清德總統今日出席台灣周，他在致詞時提出未來台灣從科技島走向資本島的三大努力方向，包括：1、台灣金融市場更為國際化；2、台灣資本市場更具創新活力；3、台灣成為更值得信任的投資市場，並希望透過創新板及交易制度的放寬，讓台灣進一步成為「亞洲創新籌資平台」。

管制晶片走私中國 應增加罰則並管制軟體

「晶片走私中國獲利龐大，政府應擴大罰則！」針對綠委鍾佳濱等人提案修《貿易法》盼管制晶片流往中國，學者林勤富在公聽會認為以「擴大公告」的方式進行，且要管制軟體與技術；學者王國臣則說，中國算力落後就是因為晶片，因此要提高罰則，還要建立避免強化經濟安全的政策。

中油累虧「資不抵債」 龔明鑫盼今年追加預算盡快健全財務

中油曾研擬自2027年起四年內增資新台幣3,500億元，後續因虧損過重，估至2026年底累虧將達1,257億元，幾乎吃掉1,301億元資本額，面臨「資不抵債」。經濟部長龔明鑫表示，先前是以為今年可能沒辦法追加預算，所以才編列到明年；既然今年總預算已經定了，就希望盡快健全中油財務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。