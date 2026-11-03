管制晶片走私中國 應增加罰則並管制軟體

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「晶片走私中國獲利龐大，政府應擴大罰則！」針對綠委鍾佳濱等人提案修《貿易法》盼管制晶片流往中國，學者林勤富在公聽會認為以「擴大公告」的方式進行，且要管制軟體與技術；學者王國臣則說，中國算力落後就是因為晶片，因此要提高罰則，還要建立避免強化經濟安全的政策。

立法院經濟委員會2日召開增訂《貿易法》第13條之2、及第27條之3公聽會。由於今年頻傳疑似走私或轉運晶片至中國的事件，形成「製造設備不能進口中國、但其他關鍵晶片或衍生零組件卻能去」的現象，因此有立委提案修法，主張有必要將「特定積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備」直接入法管制。

管制清單要接軌國際

對此，清大科法所教授林勤富指出，由於要確保國安與核心產業競爭力，避免現行晶片管制漏洞，弭平與國際高標準的落差、履行《台美對等貿易協定》承諾，並強化對大陸地區的半導體出口管制，應該修正《貿易法》，但建議將修法實質內容整併在原有的第13條體系中，避免疊床架屋。

林勤富表示，《貿易法》第13條已授權主管機關將大陸地區納入半導體出口管制，建議主管機關以「擴大公告」的方式補足缺口，就不用再另立第13條之2，但他也指出，第13條仍有完善空間，例如我國管制清單沒有包括3A090（美國管制先進計算積體電路與高效能 AI 晶片的編碼），目前管制地區沒有俄羅斯。

算力因晶片真有差

「除了貨品（晶片）以外，服務（軟體與技術）也要管制！」林勤富指出，現行法案並沒有涵蓋「無形技術與軟體」，實務上是透過多邊清單實質納入管轄，恐有「逾越授權」的疑慮；此外，罰金應與標的價值連動，美超微案所涉東南亞名義的買方約採購25億美元的伺服器，目前《貿易法》罰金恐不具嚇阻力。

中經院第一研究所副研究員王國臣則指出，中國會透過研究機構找小供應商晶片、第三地轉運與成立空殼公司來買先進晶片，而中國目前算力落後國際1年，就是因為晶片技術落後5到10年，因此繼續管制是很重要的。他也指出目前的罰則要在兼顧比例的原則下增加，另外台商要注意中國的國安審查與阻斷禁令。

強化經濟安全

「不用害怕中國的經濟脅迫！」王國臣說，中國雖然有稀土這張牌，但之前禁令也有限，因為中國國內省份也要出口稀土維繫相關產業，對台灣農產品採買有限。他也說與其擔心中國經濟脅迫，台灣更應儘速建立經濟安全工具箱，包括企業回流、關稅與非關稅障礙、產業政策、跨國直接投資審查、出口管制與遏制間諜與駭客攻擊。

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