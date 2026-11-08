移民台灣行不行１／台灣宜居卻難移民 入籍門檻高 投資移民竟「只許成功不許失敗」？

台灣有健保、治安良好、生活便利，物價相較部分已開發國家親民，這些條件讓外國人願意把台灣列入移居選項。然而，對不同類型的移民而言，喜歡台灣是一回事，決定在台灣工作、生活或投資，卻是另一回事。

觀察1、外籍白領看上台灣健保、物價與人情

華夏移民顧問公司總經理張玲琪分享，她近期正好接觸到一位美國人客戶，對方原本在中國大陸的科技公司工作，因當地管制趨嚴、經濟放緩，開始尋找其他適合落腳的地方，「他會講一點中文，因此想來台灣。」

「我看了他過去三年在大陸的稅務申報，年收入都有超過新台幣300萬元；像他這樣的白領菁英，要申請到台灣的就業金卡，速度都不會太慢。」張玲琪說。

張玲琪觀察，現在比較積極想來台灣的，不是港澳人士，而是這群原本在大陸等其他國家工作的外籍人士。對他們而言，台灣的自由環境、生活品質與工作機會，都是重要考量，「這位美國客戶告訴我，台灣的健保，相對親民的物價，以及台灣人的和善親切，都是吸引他來的原因。」

觀察2、禁止雙重國籍+兵役 外人多「永居」止步

但張玲琪也發現另一個現象值得注意；台灣有吸引外國人來生活的條件，卻不代表每一種移民需求，都能在現行制度中找到合適的途徑。

才剛成功協助一位香港人辦理就業金卡，專辦「移入」業務的阿里山移民顧問有限公司負責人高泰貴也表示，外籍人士申請來台，多半是申請到「永久居留」就止步了，進一步申請歸化、入籍者非常少。「因為港澳以外的外籍人士，入籍要放棄原本國籍，這真的很難。如果是一位美國人，要他放棄美國籍，他怎麼會願意？」

此外，年齡低於36歲的男性，入籍還會有兵役問題，就更讓人卻步。「有位年輕的香港移民朋友，後來是去當了替代役。」 高泰貴表示，入籍與永久居留最大差異在於能否行使投票權，「但是卡在兵役和放棄國籍等門檻，他們往往會認為『自己不需要投票』。」

觀察３、台灣投資移民，只許成功不許失敗

近年台灣透過就業金卡，提供符合資格的外籍專業人士較具彈性的工作與居留途徑。相較之下，投資移民涉及的條件與風險，可能讓部分有意來台的人卻步。

張玲琪表示，台灣的投資移入途徑通常涉及實質投資及企業營運要求。申請者需設立公司、聘僱員工、繳納稅款，並維持營運，才能符合相關居留條件。「投資移民不只要投入資金，還得承擔企業經營的風險。」由於政府審查嚴格，投資移入的申請案件實際上相當有限。

「創業過程中，要繳稅，要養員工，還要持續經營，台灣的投資移民甚至比美國還嚴格！」一位移民顧問公司負責人提到，在台灣，移民顧問公司做投資移民的非常少，「因為做移入幾乎沒有生意，絕大部分只能去做藍領階級的工作簽證。」

他形容，「就某種程度上而言，台灣的投資移民門檻，比美國還高。」舉例來說，以美國的EB-5投資移民來說，移民者不需要自己去美國開咖啡廳或親自管理公司，而是把法定資金投入到由美國政府核准的開發案、基金或大型建設公司中，「在美國，你把錢丟進去，人家公司有營運就好。」

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但在台灣，投資的是自己成立的公司，要有實質的運作，要繳稅，還要創造足夠的就業人數。這位移民業者表示，政府的投資移民審查標準非常嚴格，營運成敗必須自己負責，「如果你投資的公司在這三年期間關了，就拿不到身分。說實話，就是不允許你失敗。」

張玲琪也形容，「台灣的嚴格程度與日本相當，要求公司必須實際營運至申請人取得定居證為止。」

當然這也涉及一個政策問題，「不缺錢的台灣，是否真的迫切需要投資移民？」

相較於葡萄牙、紐西蘭、土耳其等設有金融商品投資管道的國家；以葡萄牙來說，申請人須購買符合資格的當地基金，且該基金至少要有60%的資金投資於當地企業的股權或公司債；台灣的投資移民途徑相對受限。

張玲琪建議，政府若希望外國資金注入特定產業，可考慮開放基金等金融商品，指定投資在這些目標企業上，藉此引導資金進入這些特別被期待被發展的產業。

此外，投資類型也應放寬，不限於設立或投資公司，可納入特殊金融商品。她認為，「可要求投資金額，但不要求投資成效」這樣才能避免市場上的商業風險，成為移民資格的非預期阻礙。