移民台灣行不行２／香港開公司30分鐘、台灣要三個月 外國人拿永居前還得坐「移民監」

來台灣已經42年的高泰貴，當年是以香港僑生身分來台念書，後來因為1989年大陸發生「六四天安門」事件，他決定留在台灣發展，畢業後他從事電子業工作，退休後開了一家移民顧問公司。

他觀察，政府在接納移民政策上，近年確實做了不少開放，但實際操作的行政效率仍有提升空間。例如，他有一回陪同一位準備辦投資移民，到台灣開公司的客戶前往某國營銀行開戶，「竟然從早上11點一直辦到下午4點。」

卡點１、銀行開戶、開公司耗時又耗力

高泰貴直言，「外國人在台灣開戶非常困難。」即便有些人持有居留證，許多銀行依然不願讓他們開戶。

以他這位客戶為例，他之所以選擇國營銀行，是因為知道「國營銀行不能隨意拒絕客戶」，但即便如此，仍在資料調閱等繁複程序上耗費了大量時間。

開公司的過程也是如此。高泰貴表示，「在香港開一家公司最多30分鐘，台灣卻要兩、三個月。」

他解釋，在台灣，外國人設立公司必須從成立籌備處開始，經過經濟部投資審議司（之前叫做投審會）核准後，才可以開銀行戶頭，待資金匯入後，還要通過會計師驗資完成，才可以進行公司登記、稅務設定以及購買發票。

「整個流程走完，要花兩到三個月。我不是這方面的專家，但由衷建議，是否有調整空間，讓整體效率更高一點？」高泰貴說。

卡點２、還沒拿到永久居留證，就得先坐移民監

坐「移民監」也是一大困擾。華夏移民顧問公司總經理張玲琪同時有承辦台灣與日本的移入業務，她表示，兩地取得長期居留都有一定難度，差異主要在於語言門檻。相較於日本去年修改法規之後，從拿第一張簽證開始，日文程度就是必要加分條件；在台灣要入籍或拿簽證，幾乎沒有要求中文程度，但是對於「居住」的要求，則都很嚴格。

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一般外國人取得永久居留的條件，必須在台連續居留五年，每年超過183天。張玲琪表示，如果是技術移民的專業人士，有居留限制是合情合理，因為台灣歡迎他帶著技術來台灣長期服務；但對於投資移民的「有錢人」，這樣的居住門檻要求，確實高了一些。

她舉例，以美國來說，在申請、等待綠卡期間是沒有居住要求的；「是拿綠卡之後，或是要拿護照，才有居住的問題。」其他的西方先進國家，加拿大、紐西蘭在拿到第一張永久居留證之前，對於「居留」限制也相對開放。

「我們等於是在拿綠卡（永久居留證）之前就要先坐移民監。」一位移民業者表示，「對於那些有錢的人而言，他們的事業不會僅限一處，更不會為了一紙台灣的身分，願意被『卡』在這裡這麼久。」