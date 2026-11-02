台灣PMI擴張趨緩 AI缺料瓶頸從記憶體擴散至載板

AI需求持續支撐國內景氣擴張，但供應鏈缺料問題逐漸浮現。中經院2日公布10月製造業採購經理人指數（PMI）由63.4降至62.5，非製造業經理人指數（NMI）也降至55.4，雙雙呈現擴張趨緩。中經院院長連賢明指出，AI伺服器需求仍強勁，但部分關鍵零組件供應受限，近期瓶頸已從記憶體逐漸轉向載板，影響整體出貨進度。

連賢明表示，10月PMI與NMI雖然同步下滑，但仍維持在50以上的擴張區間，顯示製造業與非製造業景氣持續成長，只是擴張速度較前月放緩。其中，製造業主要受到關鍵原物料及零組件取得困難影響，導致部分產品生產及出貨受到限制。

連賢明指出，目前台灣是全球AI伺服器重要的出貨基地，但伺服器生產需要大量零組件，只要其中一項供應出現延遲，就可能影響整體組裝及出貨進度，先前市場主要面臨記憶體供應瓶頸，但近期觀察，載板供應不足的問題更加明顯，除了本身產能有限，載板所需的部分上游原料又仰賴日本供應，使得整體供應鏈受到層層限制。

連賢明說明，台灣在AI伺服器供應鏈主要扮演最終製造與組裝角色，但上游原物料涉及不同國家及供應商，只要任何一個環節供應不足，都可能牽動下游生產，進而影響整體出貨表現，成為當前製造業擴張速度放緩的重要因素。

至於PMI及NMI同步放緩，是否意味著國內景氣已經觸頂？連賢明解釋，目前下此結論仍言之過早，採購經理人指數反映的是與前一個月相比的變化，指數下降不代表景氣轉為衰退，而是擴張速度放慢，因此不能僅憑單月數據，就認定景氣已達高峰。

連賢明也提醒，AI產業在發展初期，生產基期相對低，要達到較高的成長率相對容易；但隨著產能逐年擴大，未來若要持續維持每年20%至30%的擴產速度，生產難度勢必隨之提高。產業發展本就不可能一帆風順，未來波動可能更加頻繁。

中經院副研究員陳馨蕙指出，產業界對AI中長期需求仍抱持正面看法，但不同產業、企業間的景氣分化明顯。其中，電力暨機械設備業受惠於AI基礎建設帶動電力及電壓轉換設備需求，訂單能見度已延伸至2027年底。相較之下，消費性電子產業對2027年展望相對保守，主因是更接近終端消費市場，業者擔憂零組件成本上漲後，消費者未必願意買單，後續仍需觀察。

中研院經濟所研究員簡錦漢指出，近期PMI相關指標雖有升有降，且下滑項目相對較多，但整體景氣趨勢並未出現明顯變化。儘管市場對經濟前景及產業發展仍存在部分疑慮，但需求依舊強勁，尚未看到景氣出現明顯反轉的跡象。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城表示，面對美國大選、美伊及俄烏戰事等國際局勢不確定性，企業普遍採取觀望態度，傾向以少量、多次採購方式因應短期需求，避免貿然做出重大採購決策。加上先前已提前拉貨、累積一定庫存，即使近期國際油價攀升、上游供應商提出漲價要求，下游業者仍不願接受，使原物料成本上漲壓力尚未明顯反映在採購價格指數上。

中經院副院長陳信宏指出，AI發展也正改變企業既有營運模式，例如Google廣告收入不如預期，可能與AI搜尋興起、使用者不再點擊傳統搜尋連結有關，未來AI代理人普及，也可能進一步影響CSP業者的營收及收費模式。不過，從資本支出觀察，AI需求依然存在，只是受到供應鏈瓶頸等因素影響，產業發展難以一路向上，出現波動屬正常現象。