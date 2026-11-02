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碳費費率調整 彭啓明憂大幅拉高費率影響傳產生存

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部長彭啓明。聯合報系資料照
環境部長彭啓明。聯合報系資料照

碳費費率審議委員會 2 日舉行第二屆首次會議，環保團體上午喊出調高碳費費率的聲音。環境部長彭啓明 2 日坦言，各界意見差異巨大，傳統產業與科技產業對負擔能力的感受迥異，若貿然大幅拉高費率將衝擊傳統產業生存；同時，環境部規劃於今年 12 月試行總量管制交易（ETS）平台，邀集約 20 家企業參與示範，預計試運行一年，作為未來新制對接的基礎。

彭啓明表示，環境部目前正在觀察企業們提出的自主減量計畫，評估一年後的實際減量成效。在受列管的 260 多家企業中，前 20 大排碳大戶的排放量即占整體 80％，且多為科技產業；其餘 200 多家企業則多屬傳統產業。

彭啓明分析，若直接調高碳費，將引發兩極化反應，因為科技產業普遍「走得比較快」、具備較高減碳資本，認為目前費率偏低；然而傳統產業本身排放總量大但規模較小，若費率過高，將對傳產帶來巨大生存壓力。

他指出，未來也會多聽一些專家的意見。因為如果碳費這樣明顯的向上走的話，受到的壓力會來自於兩邊，一邊是比較傳統的產業，它其實就一直不斷的反應，包括環境部第一次要收費的時候，來自傳產的反應聲音很大，希望能降低一點點，可以往後延一點點；科技產業就會覺得說環境部費率定那麼低，沒有意思，所以這個就呈現兩個很大的落差，「所以這個才是會讓我們下定決心要推動總量管制碳交易（ETS）很大的一個原因」。

針對外界關注的 ETS 進度，彭啓明指出，碳費與碳稅屬於傳統行政管制，而 ETS 則能讓各企業依需求進行排放額度交易，較符合市場機制。台灣碳交易所已與歐盟能源交易所（EEX）達成初步合作，預計於 12 月利用其平台開啟 ETS 系統測試，首批將邀請約 20 家大企業進行為期一年的試用模擬練習。

彭啓明 碳費 傳產

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