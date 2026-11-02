首屆台灣海洋科技暨無人載具展台南登場

首屆「2026台灣海洋科技暨無人載具展」將於11月3日至5日在大台南會展中心登場，2日率先於台南福爾摩沙遊艇酒店碼頭區舉辦港邊動態演示。台南市長黃偉哲陪同副總統蕭美琴出席，觀摩國內外業者現場展示無人載具及海洋科技在實際水域的操作應用，展現台灣海洋科技研發與產業發展成果。

副總統蕭美琴致詞表示，台灣是海島型國家，海洋不僅是經濟發展的重要命脈，更是國家安全的第一道防線。她以俄烏戰爭、中東衝突及台灣持續遭受的灰色地帶侵擾為例，指出現代國家安全面臨快速變化的挑戰。她強調，和平必須建立在實力之上，而實力則仰賴整體防衛韌性及國際夥伴合作。此次展覽結合動、靜態展示，呈現海洋科學研究、科技創新、政策發展及國際合作成果，也凸顯持續發展海洋科技與新世代通訊技術的重要性。

蕭美琴指出，台灣擁有堅強的科技產業與供應鏈優勢，期盼透過整合國內產業能量，攜手理念相近的民主夥伴，建立更安全、更具韌性且值得國際信賴的產業體系，推動無人系統從技術驗證走向實際應用、從單一產品發展為跨國產業聯盟，讓更多台灣企業參與下一世代國防科技發展，拓展海洋科技與無人載具產業的新契機。

黃偉哲表示，台南擁有約88公里海岸線，此次演示場域潮差僅約48公分，相較部分港口潮差達3至5公尺，具備適合展示及發展水域活動的條件。台南是南部重要科技產業據點，六甲園區也是工研院機器人研發基地，未來將結合在地產業優勢，歡迎美國及國內外廠商、研發機構合作，推動水面、水下無人載具研發與應用，拓展商業及國防用途。

黃偉哲指出，台灣四面環海，海洋科技發展深具意義。此次展演匯集國內外業者，透過實際水域操作展示技術與應用成果，促進產業交流合作。感謝海洋委員會及參展廠商投入，期盼藉由展覽串聯研發與產業資源，提升台灣無人載具產業的國際競爭力。

黃偉哲進一步表示，無人載具應用已從空中及陸地逐步延伸至水面與水下，未來除商業用途，也可應用於海域管理、觀光及國防等領域。市府將持續支持相關技術發展，促進跨域合作，拓展海洋科技產業機會。

南市府表示，無人載具不僅具有產業發展潛力，也已逐步應用於市政治理，例如市府運用無人機巡查排水設施、觀測沙洲地形變化及復育成果，協助防汛整備、水域管理與環境監測，展現相關科技應用於產業及公共治理的多元效益。

經發局指出，台南具備精密機械、電子零組件、半導體及智慧科技等產業優勢，可與無人載具所需的動力系統、感測器、通訊及控制技術相互結合。市府將透過展覽與動態演示，促進產官學研及國內外業者交流，串聯供應鏈、拓展技術合作與市場商機。