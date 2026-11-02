快訊

賴瑞隆辦多場綠能公聽會後 柯志恩：第一筆政治獻金就是雲豹捐的

波蘭憲政危機！總理vs.總統司法主導權爭奪戰

棒球／西武獅台灣系列賽門票4日中午開賣 限定法披、應援手燈與衝鋒旗等球迷搶收

聽新聞
0:00 / 0:00

首屆台灣海洋科技暨無人載具展台南登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
首屆「2026台灣海洋科技暨無人載具展」將於11月3日至5日在大台南會展中心登場，2日率先於台南福爾摩沙遊艇酒店碼頭區舉辦港邊動態演示。照片／台南市經發局提供
首屆「2026台灣海洋科技暨無人載具展」將於11月3日至5日在大台南會展中心登場，2日率先於台南福爾摩沙遊艇酒店碼頭區舉辦港邊動態演示。照片／台南市經發局提供

首屆「2026台灣海洋科技暨無人載具展」將於11月3日至5日在大台南會展中心登場，2日率先於台南福爾摩沙遊艇酒店碼頭區舉辦港邊動態演示。台南市長黃偉哲陪同副總統蕭美琴出席，觀摩國內外業者現場展示無人載具及海洋科技在實際水域的操作應用，展現台灣海洋科技研發與產業發展成果。

副總統蕭美琴致詞表示，台灣是海島型國家，海洋不僅是經濟發展的重要命脈，更是國家安全的第一道防線。她以俄烏戰爭、中東衝突及台灣持續遭受的灰色地帶侵擾為例，指出現代國家安全面臨快速變化的挑戰。她強調，和平必須建立在實力之上，而實力則仰賴整體防衛韌性及國際夥伴合作。此次展覽結合動、靜態展示，呈現海洋科學研究、科技創新、政策發展及國際合作成果，也凸顯持續發展海洋科技與新世代通訊技術的重要性。

蕭美琴指出，台灣擁有堅強的科技產業與供應鏈優勢，期盼透過整合國內產業能量，攜手理念相近的民主夥伴，建立更安全、更具韌性且值得國際信賴的產業體系，推動無人系統從技術驗證走向實際應用、從單一產品發展為跨國產業聯盟，讓更多台灣企業參與下一世代國防科技發展，拓展海洋科技與無人載具產業的新契機。

黃偉哲表示，台南擁有約88公里海岸線，此次演示場域潮差僅約48公分，相較部分港口潮差達3至5公尺，具備適合展示及發展水域活動的條件。台南是南部重要科技產業據點，六甲園區也是工研院機器人研發基地，未來將結合在地產業優勢，歡迎美國及國內外廠商、研發機構合作，推動水面、水下無人載具研發與應用，拓展商業及國防用途。

黃偉哲指出，台灣四面環海，海洋科技發展深具意義。此次展演匯集國內外業者，透過實際水域操作展示技術與應用成果，促進產業交流合作。感謝海洋委員會及參展廠商投入，期盼藉由展覽串聯研發與產業資源，提升台灣無人載具產業的國際競爭力。

黃偉哲進一步表示，無人載具應用已從空中及陸地逐步延伸至水面與水下，未來除商業用途，也可應用於海域管理、觀光及國防等領域。市府將持續支持相關技術發展，促進跨域合作，拓展海洋科技產業機會。

南市府表示，無人載具不僅具有產業發展潛力，也已逐步應用於市政治理，例如市府運用無人機巡查排水設施、觀測沙洲地形變化及復育成果，協助防汛整備、水域管理與環境監測，展現相關科技應用於產業及公共治理的多元效益。

經發局指出，台南具備精密機械、電子零組件、半導體及智慧科技等產業優勢，可與無人載具所需的動力系統、感測器、通訊及控制技術相互結合。市府將透過展覽與動態演示，促進產官學研及國內外業者交流，串聯供應鏈、拓展技術合作與市場商機。

載具 台南 蕭美琴

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣首屆海洋科技暨無人載具展 蕭美琴：和平要靠實力

國軍296億採購案最快年底招標 台美大廠合攻無人艇訂單

中方研究船密集測繪 鋪路進攻台海戰略

黃偉哲任內出國55次 南市府：城市外交與產業拓銷

相關新聞

碳費審議提前進入深水區 今召開第二屆首場會議 費率納入評估檢討

第二屆碳費費率審議會首場會議今（2）日登場。環境部原規劃首次會議不觸及費率討論，但據了解，氣候變遷署已將碳費費率評估檢討，納入此次報告事項，換言之，碳費費率審議將提早邁入「深水區」，將牽動第二階段費率是否調漲。

晶片輸陸 經濟部研議加強管制

民進黨立委提案修訂《貿易法》，加嚴對中國大陸晶片輸出管制，立法院經濟委員會今（2）日將召開公聽會。經濟部表態，正在研議擴大管制範圍，並對立院修法表示尊重。至於對產業影響，仍有待觀察。

碳費費率調整 彭啓明憂大幅拉高費率影響傳產生存

碳費費率審議委員會 2 日舉行第二屆首次會議，環保團體上午喊出調高碳費費率的聲音。環境部長彭啓明 2 日坦言，各界意見差異巨大，傳統產業與科技產業對負擔能力的感受迥異，若貿然大幅拉高費率將衝擊傳統產業生存；同時，環境部規劃於今年 12 月試行總量管制交易（ETS）平台，邀集約 20 家企業參與示範，預計試運行一年，作為未來新制對接的基礎。

財政部「金融支持措施」受理破萬件 減輕五千家廠商利息負擔

台經院近日公布最新景氣動向調查，受惠於高科技產業擴廠、公共建設及AI基礎建設與消費性電子產品備貨需求帶動，製造業及營建業的產業景氣回升。然地緣政治影響尚存，國際能源價格上漲，金融市場波動及終端消費需求疲軟等風險仍在，使傳統產業與中小企業仍面臨挑戰，各產業景氣復甦之看法產生分歧，為此財政部持續推動「金融支持措施」，協助中小企業及傳統產業強化營運韌性及升級轉型。

北美華人會計師協會完成參訪 深化台美資本市場、創新產業與僑務交流

北美華人會計師協會(SACPAA)完成台灣參訪交流，走訪台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中華民國全國創新創業總會、經濟部南港軟體育成中心、霈方國際及僑務委員會等六個機構與產業據點。協會強調，未來將持續串聯北美專業人才與台灣產業資源，深化台美經貿連結，為企業國際布局及僑胞服務創造更多合作機會。

賴總統：凝聚產業力量 讓綠色轉型成為台灣產業新優勢

賴清德總統2日接見「第8屆國家企業環保獎獲獎企業暨115年模範環境保護專責及技術人員」。他表示，面對全球氣候變遷及2050淨零轉型的挑戰，政府會持續凝聚產業及社會各界力量，尋找台灣淨零轉型的解方，盼綠色轉型成為台灣產業的新優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。