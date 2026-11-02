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財政部「金融支持措施」受理破萬件 減輕五千家廠商利息負擔

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台經院近日公布最新景氣動向調查，受惠於高科技產業擴廠、公共建設及AI基礎建設與消費性電子產品備貨需求帶動，製造業及營建業的產業景氣回升。然地緣政治影響尚存，國際能源價格上漲，金融市場波動及終端消費需求疲軟等風險仍在，使傳統產業與中小企業仍面臨挑戰，各產業景氣復甦之看法產生分歧，為此財政部持續推動「金融支持措施」，協助中小企業及傳統產業強化營運韌性及升級轉型。

由輸出入銀行負責執行「金融支持措施」。透過「貿易融資利息減碼（收）」與「輸出保險費用減免」雙軌機制，協助受衝擊的企業降低資金成本並分散貿易風險。自去年8月7日開辦至今年10月底止，「貿易融資利息減碼（收）」已受理10,250件申請，累計融資金額達6,637.94億元，利息減收金額達44.75億元，實質協助5,543家廠商，其中中小企業受理金額39.89億元，占比約89.1%，一般企業受理金額4.86億元，占比約10.9%。另就產業別觀察，合計申辦利息減收之前五大產業依序為批發業（23.71%）、金屬製品製造業（18.38%）、機械設備製造業（10.60%）、塑膠製品製造業（6.20%）及基本金屬製造業（5.52%）。

「貿易融資利息減碼（收）」措施除由輸出入銀行直接承辦外，並結合28家公民營銀行、約3,100個營運據點共同推動，就近提供企業申請服務。輸出入銀行亦建置網路服務平台，並透過說明會及問答集協助企業快速掌握申請流程。凡具出口美國實績或其關連產業之廠商，營運正常，其對美出口或營收出現一定幅度衰退，即可申請，一般企業年利率減碼1%，最高減收100萬元，中小企業減碼1.5%，最高減收120萬元。截至10月底止，受理申請件數及利息減收金額前十名之承貸金融機構排名如附表所示。該措施有效減輕企業利息負擔，亦有助銀行提升客戶向心力，維護授信資產品質。

在風險控管與市場拓展方面，輸出入銀行同步推動「輸出保險費用減免」措施，針對具出口美國實績、關連產業或受關稅影響之廠商，提供徵信費及保險費最低1折優惠。截至10月底止，已協助848家廠商，費用減免件數達18,338件，減免金額達1.66億元，有助企業降低貿易風險，並協助其開拓新市場、新客戶，擴大國際營運基磐。輸銀籲請符合資格廠商善用金融支持措施，可就近向承做其貿易融資金融機構洽詢與申請。

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