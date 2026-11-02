北美華人會計師協會完成參訪 深化台美資本市場、創新產業與僑務交流

北美華人會計師協會(SACPAA)完成台灣參訪交流，走訪台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中華民國全國創新創業總會、經濟部南港軟體育成中心、霈方國際及僑務委員會等六個機構與產業據點。協會強調，未來將持續串聯北美專業人才與台灣產業資源，深化台美經貿連結，為企業國際布局及僑胞服務創造更多合作機會。

北美華人會計師協會表示，此次參訪行程，涵蓋資本市場、創新創業、科技育成、大健康美業及僑務領域，透過實地參訪與專業對談，促進台美產業資訊交流，拓展北美華人會計師的跨境服務視野。

參訪首日，協會拜會台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心，實地了解台灣資本市場發展、企業籌資環境及多層次市場制度，並就台美市場趨勢、企業跨境投資及經營需求交換意見。

團員結合北美執業經驗，分享海外台商在財稅法遵、公司治理及跨境投資方面的實務需求，期望透過雙向交流，協助海外企業掌握台灣市場資訊，也進一步促進台美資本市場與經貿連結。

參訪團隨後前往中華民國全國創新創業總會，與總會及創業楷模代表交流台灣創業環境、產業發展與資源整合經驗。雙方針對台灣新創企業進入北美市場可能面臨的公司架構、財務管理、稅務規劃及在地資源需求進行討論，盼透過專業會計服務與創業資源串聯，協助企業降低跨境經營門檻，拓展國際市場。

另外，參訪團走訪經濟部南港軟體育成中心，透過育成基地導覽及新創團隊簡報，認識台灣科技創業生態。現場由「雷技資訊」與「牧陽能控」分享軟體及綠能科技領域的創新應用與企業發展經驗，讓團員深入了解新創企業在技術研發、商業模式、資源配置及海外市場拓展等方面的需求，並從財務管理、稅務規劃及跨境營運角度交流專業觀點。

在拜會霈方國際，走訪美力時尚診所微整與體雕中心行程中，團員了解台灣美業及大健康產業的發展現況。透過現場導覽，認識高端皮膚護理、體雕設備及服務規劃，觀察業者如何結合科技設備、品牌經營與顧客體驗，建立市場特色，也讓團員從不同產業角度了解企業營運模式及服務市場的發展潛力。

行程最後一站為僑務委員會，雙方就協會會務推動、專業服務成果、台商在美經營現況，以及台美跨境稅務、經貿趨勢與僑界資源整合等議題交換意見。

北美華人會計師協會指出，協會長期服務北美僑胞及企業，會員熟悉當地公司設立、財務管理、稅務申報與跨境經營需求，期盼持續發揮專業優勢，協助僑胞及台商掌握制度資訊，並透過專業團體與僑務資源合作，建立更完善的交流管道。

協會表示，此次六站參訪橫跨金融市場、創新創業、科技產業及僑務領域，不僅讓北美會員深入了解台灣產業發展，也促進雙方在專業服務與跨境合作上的交流。

展望未來，協會將持續串聯北美專業人才與台灣產業資源，深化台美經貿連結，為企業國際布局及僑胞服務創造更多合作機會。