賴總統：凝聚產業力量 讓綠色轉型成為台灣產業新優勢

賴清德總統2日接見「第8屆國家企業環保獎獲獎企業暨115年模範環境保護專責及技術人員」。他表示，面對全球氣候變遷及2050淨零轉型的挑戰，政府會持續凝聚產業及社會各界力量，尋找台灣淨零轉型的解方，盼綠色轉型成為台灣產業的新優勢。

賴總統致詞提到，今年獲獎企業表現非常亮眼。光是去年的年度節電量就達到16.13億度；再生能源使用量更大幅成長131%。這些成果證明環境保護與產業發展可以相輔相成。只要找對方向、採取行動，減碳不僅能節約能源、提升效率，也能為企業開創新的發展機會。

賴總統對於綠色轉型走進各行各業表達肯定之意。例如台灣山葉機車將外銷包裝全面改用可循環鋼鐵箱，並帶領85家供應商共同減碳，展現「以大帶小」的共好精神；玉山銀行及彰化銀行分別透過建立內部碳定價機制、以及輔導中小企業「碳健檢」投入管理創新、運用金融的力量引導產業轉型。

賴總統說，遠東SOGO天母店與奇美醫院導入AI智慧科技精準節能，減輕人力負擔；原森旅行社則將低碳旅遊與地方創生、生態保育緊密結合。

他認為，每家得獎企業都有令人佩服及感動的地方，值得肯定。這些成果讓永續不再只是一個理念，而是從製造、金融、醫療到觀光旅遊，逐漸融入各行各業及大眾生活，成為每天都在發生的改變。

賴總統指出，面對全球氣候變遷及2050淨零轉型的挑戰，政府會持續做產業最堅實的後盾。他上任後在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，凝聚政府、產業及社會各界的力量，共同尋找台灣淨零轉型的解方。

他表示，隨著碳費制度正式上路，政府也正審慎規劃「台版CBAM」與碳排放交易制度，希望協助產業接軌國際，將轉型的壓力轉化為競爭的動力。

賴總統說，大家不僅是台灣綠色經濟的先鋒，更是提升台灣產業韌性及國際競爭力的重要力量，期盼大家繼續把成功的經驗分享出去，帶動供應鏈、合作夥伴及更多中小企業一起前進。企業多做一步，社會就前進一步；每個人多一分堅持，台灣就多一分韌性。