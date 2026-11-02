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無薪假上升至2,806人 金屬機電工業占逾六成

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部2日公布最新減班休息（無薪假）為214家、2,806人。示意圖／AI生成
勞動部2日公布最新減班休息（無薪假）為214家、2,806人。示意圖／AI生成

勞動部2日公布最新減班休息無薪假）為214家、2,806人。上期10月16日為214家、2,762人。此次家數與上期相同，人數增加44人。人數最多的業別為製造業，有168家、2,555人；其中又以金屬機電工業占比最高，有115家、1,771人，占總體人數逾六成。

上期通報企業中，有15家在減班休息屆期後，不再通報或提前終止，計有168名員工恢復原本勞動條件。此期事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下；實施期間多數為3個月(含)以下。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，如果為僱用安定措施適用的業別，勞工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

僱用安定措施規範，與雇主協議實施無薪假達30日以上，可依規定申領，補助減班休息前後薪資差額70%，每人每月最高可領11,500元。自11月起，適用行業僅限機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業、化學材料及肥料製造業等三行業，實施六個月至2027年4月30日。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

無薪假 勞動部 減班休息

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