出口管制擬升級？經部研議限制晶片、工具機及先進運算項目輸中

經濟部2日證實，在台美對等貿易協定（ART）承諾下，並依據《貿易法》授權，研議將高階晶片等高科技貨品納管的整體配套作法，包括限制出口至中國大陸等國家，加強防堵高階晶片等貨品之違規轉運，確保我半導體「矽盾」實力，並兼顧我產業國際競爭力，鞏固我在全球信賴供應鏈的關鍵地位。

經濟部並強調，將在台美ART協定下，我方將進一步強化與美方在出口管制法規的協調合作，重要內容有三大項：第一，透過額外監管措施，防止先進半導體及相關設備、工具機、先進運算項目等外流至其關切的國家，包括北韓、伊朗、俄國、中國。

第二，我國出口管制法規與美國法規保持一致，特別是美國適用於半導體及相關技術之「外國直接產品規則」（FDPR）。第三，建立有效執法機制，以對違反出口管制及走私規定之行為進行行政與刑事之執法行動；

第四，經濟部表示，除反武擴外，亦應建立以國家安全為目的之出口管制，另將出口管制適用於無形技術。

立法院經濟委員會2日下午召開《貿易法》第13條之2、第23條之3公聽會，經濟部將在會中說明未來規畫作法。

經濟部表示，近年隨著區域地緣政治逐趨緊張，出口管制已經從傳統的防止武器擴散，轉變為各國維護科技優勢及國家安全的重要戰略工具。經濟部雖已建立出口管制體制，但隨著科技發展下，提高政府執法及企業法遵難度。

經濟部說明，軍商兩用（Dual-Use）的界線模糊。像先進材料、人工智慧應用、網路安全等先進技術具有高度軍商兩用特性；高效能運算晶片可用於消費電子產品，亦可用於AI運算，其體積小且價值高，走私轉售的防堵難度極高。此外，許多屬於一般商業用途的半導體晶片，也曾發現被拆解或改裝，直接應用於無人機、飛彈等軍事用途。

其次，經濟部指出，邊境管制易遭雲端服務及網路突破。即便各國政府透過邊境執法合作，管制高階AI晶片出口，受管制地區的實體仍可在遠端透過租賃「雲端運算服務（Cloud Computing）」等手法取得高運算能力，形成執法漏洞。另外，我中小企業法遵能力不足，尚未建立「企業內部 出口管控制度（ICP）」，面對上述違規轉運手 法層出不窮及科技日新月異，不容易識別跨境交易中之潛在違規風險。再加上國際間友盟國家管制落差、執法不一，再再都提高各國政府管制出口執法及企業法遵難度。

經濟部表示，過去以來行政部門已採取多項積極的作為，包括透過「法規清單與友盟高度同步」及「深度協調跨國執法合作」等策略做法，建構與歐美等友盟國家的出口管制聯合防線，包括：目前我「戰略性高 科技貨品出口實體管理名單」已納管逾 11,660 個實體與個人，並於今年2月新增高階3D列印、量子運算、環繞式閘極場效電晶體製程技術，納入管制清單。

經濟部表示，近年若干國際友盟國家，國內立法部門及學界就擴大納管先進晶片議題的關切，經濟部部刻正參酌在台美ART 承諾，並依據貿易法授權，研議將高階晶片等高科技貨品納管的整體配套作法，以確保我相關出口管制執法，能有更適切的法律依據及共同的執法標準，以加強防堵高階晶片等貨品之違規轉運。