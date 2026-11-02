台灣能源進口支出占GDP 6.7% BNEF揭淨零轉型關鍵

彭博新能源財經（BloombergNEF，BNEF）最新發布的《2026新能源展望：台灣》，加速部署潔淨能源可協助台灣滿足持續成長的電力需求，同時強化能源安全；BNEF的經濟轉型情境（Economic Transition Scenario，ETS）描繪在技術成本變化驅動下，台灣能源系統至2050年的基準發展路徑。

隨著半導體製造與資料中心持續擴張、運輸電氣化加速，台灣電力需求至2050年將成長30%。在ETS中，隨著再生能源及電動車部署增加，台灣對進口化石燃料的依賴僅小幅下降。若要實現淨零排放，台灣必須加快再生能源與儲能部署，並推動更廣泛的電氣化。此外，台灣也需要重新評估核能的角色，並投資碳捕捉與封存技術。

台灣的能源進口負擔位居全球前列。2025年，台灣的能源進口支出相當於國內生產毛額（GDP）的6.7%。在ETS中，能源進口支出占GDP的比重將於2050年降至4.5%，但台灣對化石燃料進口的曝險程度仍將高於其他同類經濟體。淨零情境（Net Zero Scenario，NZS）則可透過潔淨電力及更廣泛的電氣化降低化石燃料需求，至本世紀中葉將能源進口負擔降至GDP的約1%。在NZS中，台灣的能源貿易逆差至本世紀中葉將較2024年的410億美元縮減70%至120億美元，主要受惠於運輸部門石油需求下降。

在ETS中，再生能源將大幅擴張，但仍不足以大幅取代化石燃料發電，因而無法顯著改善台灣的能源安全。至2050年，太陽能及離岸風電裝置容量合計將成長逾四倍，達到87GW；電池儲能裝置容量則將成長五倍，達到14GW。為支持這項轉型，台灣在2026年至2050年間需要投入810億美元進行電網建設與升級。即便如此，煤炭與天然氣在2050年仍將占總發電量的61%。在NZS中，再生能源將成為主要電力來源，至2050年占總發電量的68%；核能與配備碳捕捉與封存設備的燃煤發電則提供穩定且可調度的低碳電力。

在ETS中，道路運輸部門的石油消耗量將在2025年至2050年間下降38%，同期該部門的用電量則由2TWh增加至28TWh。台灣乘用電動車保有量將增至2025年的25倍，但商用車仍明顯落後於淨零排放所需的發展軌跡。在工業部門，電力占最終能源消費的比重將於2050年升至51%，反映半導體與電子製造業在台灣經濟中的重要地位。鋼鐵、水泥及化學產業的減碳難度仍較高，各產業需要結合電氣化、能源效率提升、替代燃料，以及碳捕捉與封存技術。

台灣已將2050年淨零排放目標納入法律，並將2030年減排目標上修較2005年基準年減量26%至30%，以及2035年減量36%至40%。BNEF研究發現，這些近期目標明顯比ETS所呈現的路徑更為積極，顯示台灣若要達成目標，必須顯著加強政策支持。實現淨零排放也需要電力部門以外的深度減碳。台灣必須加快運輸電氣化與工業減碳進程，同時強化碳定價機制，並更廣泛地部署新興低碳技術。

要因應這項挑戰，台灣也需要大幅增加資本投入。BNEF估計，2026年至2050年間，ETS所需的能源投資與支出為5,460億美元；NZS則需要約1兆美元，接近前者的兩倍。額外支出主要來自更快速的運輸與工業電氣化、再生能源與核能等潔淨電力部署，以及碳捕捉與封存等技術。