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晶片輸陸 經濟部研議加強管制

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

民進黨立委提案修訂《貿易法》，加嚴對中國大陸晶片輸出管制，立法院經濟委員會今（2）日將召開公聽會。經濟部表態，正在研議擴大管制範圍，並對立院修法表示尊重。至於對產業影響，仍有待觀察。

立委提案修訂貿易法第13條之2，明訂「特定積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備」，未經許可不得輸出至中國大陸，也就是將這些項目列入「戰略性高科技貨品」管制範圍。

提案也加重罰則，修法第27條之3，若違反上述規定，將處十年以下有期徒刑，得併科500萬元以上、1,000萬元以下罰金。經第三地轉運、轉售或其他迂迴方式，將這些產品最終輸往大陸，亦處相同罰則，且沒收犯罪所得。立法院經濟委員會今日將召開相關修法公聽會。

經濟部長龔明鑫今年7月在詢答過程曾表示，現今地緣政治環境已與先前大不同，經濟部將重新、全面盤點現行半導體晶圓製造設備限制出口到大陸之規定；至於明訂擴大對大陸出口管制，因涉及產業權益，仍需跨部會研議評估。

近期針對立委提案增訂《貿易法》第13條之2，經濟部態度愈趨明朗。國際貿易署表示，貿易法第13條授權主管機關公告貨品出口管制清單及管制地區，經濟部刻正依相關法律授權，研議擴大管制先進半導體之作法；對立委提案修正貿易法，予以尊重。換言之，經濟部不反對增訂，包括第13條之2及第27條之3。

中經院第一所所長劉孟俊表示，此項修法應是與盟友合作的大戰略；回應美國關切，希望所有夥伴國家能對中國大陸採取圍堵性作為，這是宣示性政策。惟產業布局全球化，這項對中國大陸晶片出口相關管制措施也只能說是「儘量」，執行面上仍會力有未逮。

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