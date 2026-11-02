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ETS免費核配額度 業界關注

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

碳費機制與總量管制排放交易（ETS）未來將採雙軌制，如何妥善設計「免費核配額度」，產業界高度關注。環境部氣候變遷署署長蔡玲儀透露，ETS目前處於制度研擬與試行階段，確定會在試行階段即納入免費核配額度機制，以供業者預先測試與實際操作。

面對淨零目標，環境部啟動ETS規劃，近兩年先以示範方式，邀請18家綠色成長聯盟成員打頭陣，預計花一年多準備試行計畫、交易平台等法制作業，採循序漸進方式推動ETS，希望2028、2029年可開始推動，與碳費機制並行。

蔡玲儀說明，推動ETS試行階段主要強調對象採自願參與、且不涉及實際金流，意在鼓勵綠色成長並讓企業熟悉運作機制。

在免費核配額度方面，確實有產業界提出意見，希望可對照現行碳費優惠費率架構，也就是，現已開始採行較嚴格的自主減量計畫者，未來可獲得較高免費核配額度。

蔡玲儀強調，核配額度機制還沒定案，氣候署會納入整體規劃考量。

碳費 淨零 氣候變遷 環境部

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