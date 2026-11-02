美股連挫 台股今臨股匯雙壓

美股科技股上周五再遭重擊，費城半導體指數暴跌逾百分之七，台積電ＡＤＲ重挫近百分之六，台指期夜盤更跌破四萬五千點，為十一月台股開局投下震撼彈。面對今日可能股匯雙壓表現，財經部會嚴陣以待，除國安基金隨時關注股市波動外，金管會也加強監測，緊盯年線、半年線及季線等重要均線走勢，及擔保維持率、借券賣出比重與違約率三大風險指標，必要時將採取相關措施。央行則做好護匯市的準備，力求股匯市安定。

外資持續提款？市場關注

外資十月才創下單月賣超近兆元的歷史紀錄，如今又遭遇美股重挫，法人預期，台股今日開盤恐再面臨沉重補跌壓力，外資是否持續提款，以及新台幣能否守住三十二點五元關卡，將成為股匯市兩大觀察重點。

對於近期台股劇烈震盪，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，股市漲多後出現回檔，屬於正常市場循環，除非產業、經濟基本面或國際情勢發生重大變化，才會視情況評估如何因應。

據了解，金管會監測聚焦兩大面向，一是國際政經情勢與資金動向，二是台股走勢及交易、信用風險。其中，擔保維持率、借券賣出比重與違約率等三大風險指標，分別用來掌握融資安全水位、空方交易動向及違約交割情況。

根據台股儀表板，截至十月三十日，信用交易整戶擔保維持率為百分之一七三點四六，仍高於百分之一百三十的最低追繳門檻；借券賣出占市場成交值比率約百分之三點九三，金管會將持續追蹤相關指標變化。

金管會已要求證交所及櫃買中心密切關注國際金融市場。台股十月三十日下跌百分之二點四九，跌幅高於日股百分之二點三四，但低於韓股百分之四點○四，仍介於主要亞股跌幅之間。

台企業基本面 仍維持成長

儘管股市震盪，企業基本面仍維持成長。據金管會統計，九月底台股本益比約二十六點六八倍，上市櫃公司前九月營收達四十九點八九兆元、年增百分之三十八點二一。

股市賣壓也牽動匯市。新台幣十月累計貶值六點二七角，貶幅近百分之二，上周五靠著央行進場護盤，才讓新台幣貶勢收斂。財經官員強調，一旦匯率因外資匯出呈現大幅波動，相關單位必會進場調節，降低衝擊。

券商主管指出，美股重挫反映市場對人工智慧（ＡＩ）龐大資本支出及投資回收速度的疑慮持續升溫。

值得注意的是，台股在美股最新一波跌勢前，已率先出現劇烈修正。十月三十日加權指數重挫超過千點，跌破半年線，外資單日賣超一千一百餘億元，加上新台幣匯率持續走弱，顯示國際資金撤出速度並未放緩。

統計十月外資累計賣超台股達九千九百四十三億元，改寫史上單月最高紀錄。券商主管分析，外資賣壓集中在台積電、聯發科及台達電等電子權值股，當大型權值股持續遭到調節，即使部分中小型股表現相對抗跌，也難以支撐大盤指數。

台新投顧策略長黃文清指出，國際科技股明顯修正，台股相較費城半導體指數及韓股仍相對抗跌，但因股價位階偏高，反而成為外資提款對象，短線還須留意內資多殺多及籌碼沉澱壓力。

法人表示，目前市場擔憂的不只是ＡＩ企業能否持續成長，而是巨頭投入的鉅額資金，究竟何時能轉化為實質獲利。加上美國十一月三日期中選舉將登場，國際資金風險偏好降低，短線不排除持續減碼亞股。法人認為，除了指數能否止跌，外資期貨空單變化、融資減肥速度，以及電子權值股是否回穩，都是判斷市場能否結束修正的重要訊號。

匯銀主管認為，匯市現在看台股臉色，除非股市止穩，外資匯出縮減，否則新台幣恐怕一樣面臨十月匯出潮，短線須觀察三十二點五元關卡，甚至不排除測試到三十三元。