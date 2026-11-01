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獎勵青年地方創生 龔明鑫：若拓展海外經濟部可協助

中央社／ 台北1日電

經濟部龔明鑫今天出席獎勵青年投入地方創生行動計畫成果發表會時表示，為支持青年投入地方創生，政府提供地方創生團隊第一桶金，後續若有進一步商業化、甚至拓展海外的需求，經濟部中小及新創企業署可以提供協助。

龔明鑫、國發會主委葉俊顯今天出席「115年度獎勵青年投入地方創生行動計畫成果發表會」，並參觀地方創生團隊的市集。

龔明鑫致詞表示，4年前，前行政院長蘇貞昌任內時，認為青年地方創生團隊蹲點經營成效很好，盼給予青年團隊第一桶金支持，因此啟動「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，如今延伸加碼部分越來越多，通路商也願意販售相關產品。

龔明鑫指出，現在有更多跨部會資源投入，後續如果有更多商業化、甚至擴展到海外的需求，經濟部中小及新創企業署可以提供協助；總統賴清德也曾宣布，政府未來8年將加碼投入新台幣1000億元，協助中小微企業升級轉型，地方創生團隊也可以利用。

龔明鑫說，祝福得獎者從這一步開始能繼續順利往前走，經濟部參訪許多團隊，他們將台灣在地元素結合創新，做得非常好，「台灣的年輕人不只有在台積電工程師好而已，在地的青年真的是非常棒」。

葉俊顯表示，這4年看到很多青年抱著熱忱回到家鄉，把對家鄉的關心化成實際行動，且在家鄉持續深耕；青年在地方發展事業需要政府資源，也需要企業看見他們的潛力，把好的產品、服務與想法帶到更大市場，感謝企業力挺地方創生，也期待更多夥伴加入地方創生行列，讓青年想法有更多實踐機會。

葉俊顯指出，感謝金管會與台灣證券交易所支持，國發會近年積極推動企業資源投入地方創生，去年把地方創生納入新版ESG評鑑指標參考範例，今年10月30日最新公布的第2屆ESG評鑑指標，更進一步把支持地方創生團隊明確納入社會面S-3評鑑指標，期待未來更多企業持續加入，將資源與經驗帶到地方，照亮台灣更多角落。

為深化地方創生推動成效，國發會持續辦理「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，今年提供一般組每隊35萬元、利他組每隊68萬元獎勵金，並搭配專業輔導及培力課程，支持青年團隊將創新構想付諸實踐。今年共遴選一般組65隊及利他組39隊，自112年推動以來，已累計支持303隊。

龔明鑫 經濟部 青年 新創企業 國發會

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