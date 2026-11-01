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我擬限制晶片、半導體關鍵材料及零組件出口至中國大陸？經濟部表態了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
綠委提案明訂「特定積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備」，未經許可不得輸出至中國大陸，經濟部表態正在研議中擴大管制範圍。聯合報系資料照
綠委提案明訂「特定積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備」，未經許可不得輸出至中國大陸，經濟部表態正在研議中擴大管制範圍。聯合報系資料照

綠委提案增訂《貿易法》第13條之2，明訂「特定積體電路半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備」，未經許可不得輸出至中國大陸；簡言之，亦將上述項目列入「戰略性高科技貨品」管制範圍。經濟部表態正在研議中擴大管制範圍，並對立院修法表示尊重。至於對產業影響則有待觀察。

根據立委提案，增訂《貿易法》第27條之3，違反上述規定，將處十年以下有期徒刑，得併科五百萬元以上一千萬元以下罰金。經由第三地轉運、轉售或其他迂迴方式，將特定積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備最終輸往大陸地區者，亦處相同罰則，並且沒收犯罪所得財務。

立法院經濟委員會明（2）日召開增訂《貿易法》第13條之2、及第27條之3公聽會。立法意旨是今年發生如美超微（Supermicro）等疑似走私或轉運晶片至中國大陸事件，形成「製造設備不能去、但其他關鍵晶片或衍生零組件卻能去」的現象，因此主張有必要將「特定積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備」直接入法管制。

對此，經濟部長龔明鑫在今年7月詢答表示，現今地緣政治環境已與先前大不同，經濟部將重新、全面盤點現行我半導體晶圓製造設備限制出口到中國之規定；至於明訂擴大對中國出口管制涉，因及產業權益，仍需跨部會共同研議評估。

近期針對立委提案增訂《貿易法》第13條之1，經濟部態度愈趨明朗。經濟部國際貿易署表示，貿易法第13條授權主管機關公告貨品出口管制清單及管制地區，經濟部刻正依相關法律授權，硏議擴大管制先進半導體之作法；對於立委依職權提案修正貿易法，也予以尊重。換言之，經濟部不反對增訂，包括第13條之1及第27條之3。

中經院第一所所長劉孟俊表示，此項修法應是與盟友合作的大戰略；回應美國關切，希望所有夥伴國家能對中國大陸採取圍堵性作為，這是宣示性政策。惟產業布局全球化，這項對中國大陸晶片出口相關管制措施也只能說是「盡量」，執行面上仍會力有未逮。

從先前美超微走私輝達晶片出口到中國大陸事件，劉孟俊認為，未來若授權經濟部公告清單，應會偏向在高階晶片，約占晶片種類四分之一，並限定用途；至於成熟型晶片，中國大陸自己已在生產了。惟受到修法約束廠商包括在台境內的台廠及外商。

根據立委提案，新增《貿易法》第13條之2，明定特定積體電路、半導體晶圓關鍵材料、零組件及製造設備未經許可不得輸出至大陸；以及受大陸地區實質控制、指示或為其利益從事規避行為之特定國家、地區、法人、團體或其他機構及個人之清單，最後仍由經濟部公告之。

立委提案指出，積體電路（晶片）除用於一般民用資通訊產品，亦具備精準導引、超級電腦運算等軍事用途，若我國高階積體電路（晶片）遭不當走私至大陸地區，恐被用於武器製造與擴散，徒增兩岸之緊張情勢和軍事威脅。為建構完善之國家經濟安全治理框架，因此明定非經主管機關許可，不得輸出至大陸地區，以及可能受大陸地區指示、控制或具實質影響力之特定國家、地區、法人、團體或其他機構及個人；以全方位防堵關鍵技術與設備外流，並降低軍事衝突風險。

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