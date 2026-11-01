法國福利給太多、台灣保障給太少 為何走向一樣的「世代絕望」？

摘要 法國學校缺老師、校舍老舊，高中生學運一路延燒，10月17日超過50萬人上街。從搖籃照顧到墳墓的福利大國，帳單為何落到年輕人身上？從法國暴動回頭看台灣：一個福利給太多，一個保障給太少，年輕人的焦慮為何相同？

教室裡沒有老師，校舍年久失修。9月底，一群法國高中生為此走上街頭。

沒有人料到，這場由高中生開啟的抗議，會演變成法國近年最嚴重的騷亂。10月17日，超過50萬人湧上街頭，利摩日一座百年市政廳遭縱火幾乎全毀。隔天，總統馬克宏在全國電視演說中直言，感到「憤怒與羞愧」。

教育預算遭排擠！3成用來支付退休年金

起初，學生抗議的是眼前的校園。根據路透報導，上一學年，法國公立中學有將近1成的授課時數排不出老師。隨後，黃背心等團體也加入抗議，湧上街頭表達對油價高漲、撙節預算的不滿。

這場動亂的根源，是一個國家把太多資源拿去兌現過去的承諾，卻正在掏空下一代的未來。這些「過去的承諾」，指的正是法國人引以為傲的社會福利：從育兒津貼、公立教育，到醫療、失業與住房補助，政府幾乎從搖籃照顧到墳墓。

其中最讓人羨慕的，是退休制度。

法國人62歲又9個月就能退休，比台灣勞工請領勞保老年年金的65歲，早了兩年多。而65歲的法國人，平均可以活到約87歲，從退休那天算起，年金一領就是二十多年。

領到的錢也不少。根據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，以領平均薪資、做滿完整職涯的法國勞工為例，稅前月薪約3,750歐元（約合新台幣13萬6,900元），退休後每月稅前約可領到2,100歐元（約合新台幣7萬6,670元）；扣掉稅和社會保險費後，實拿的年金約是工作時實拿薪資的7成。

然而，這份讓老一輩安心的保障，帳單卻逐漸落到年輕世代身上。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在騷亂爆發前就寫道，法國等於把大筆補貼交給了老年人，「全國學生大規模示威，並不令人意外。」

今年秋季開學，法國教育部刪減了3,256個教師職位，教育部的理由是學生人數持續減少。然而在老師和家長眼中，缺課沒人代、校舍老舊的問題，並沒有因為學生變少而好轉。

學校缺新老師，教育部的預算卻有一大塊拿去付給「已經退休」的老師。

法國2027年預算案公布的報告顯示，教育部有高達32％的預算，必須撥入公務員退休帳戶。換句話說，教育部每編100歐元，就有32歐元用來支付退休教職員的年金。

產業賺錢稅收也高！優渥福利卻拖垮財政

為什麼法國不再撥更多錢在教育上？因為政府早已債臺高築。

OECD預估，今年法國政府債務將逼近GDP的119％。也就是說，法國每創造100歐元的經濟產出，背後就背著將近119歐元的政府債務。相較之下，台灣政府債務只有GDP的2成多。法國的債務負擔，是台灣的4倍以上。

法國沒有賺錢的產業嗎？當然有。航空、精品、觀光都是它的招牌，航太產業去年更替法國賺進創紀錄的貿易順差。法國人繳的稅也不少，稅負早已名列先進國家前茅。

即使產業會賺錢，稅收也充足，法國政府2025年的財政赤字，仍高達GDP的5.1％。真正的問題，出在政府花的錢，長期比收進來的多。錢都花到哪裡去了？很大一部分，流向了法國人最引以為傲的社會保障。

光是退休金一項，法國支出占GDP的比重，就接近OECD國家平均的2倍。

法國也有全民健保；再加上失業、住房與家庭補助，林林總總加起來，法國每創造3歐元的經濟產出，就有將近1歐元花在社會福利上，在OECD國家中數一數二。

更棘手的是，這些錢一旦承諾出去，就很難收回來。景氣好要付，景氣差也要付；人口越老，帳單就越大，財政壓力就這樣一年一年堆疊起來。

馬克宏砍福利引反彈！政府緊縮寸步難行

法國政府沒想過改革？馬克宏當然試過。

2018年他試圖提高燃油稅，結果引爆黃背心運動；2023年，他把法定退休年齡從62歲逐步提高到64歲，再度掀起全國大規模抗爭。這項改革如今已被凍結，最快要等到2027年大選之後。

諾貝爾經濟學獎得主傅利曼（Milton Friedman）曾說：「沒有什麼比臨時性的政府計畫更永久。」

這句話點出了福利改革的政治難題。福利一旦發出去，就會成為人民生活的一部分，背後還站著龐大的選民。任何政府想削減既有給付，都得面對排山倒海的反彈。於是，當既有支出難以撼動，財政緊縮的刀鋒，只能轉向其他領域。而教育，成了這場財政困局的犧牲品。

OECD的《教育概覽》顯示，法國初中教師的實際薪資，比其他擁有大學學歷的受雇者還低。而且，OECD另一項教師調查（TALIS）也顯示，只有27％的法國初中教師滿意自己的薪資，遠低於OECD平均的40％。待遇沒有吸引力，學校留不住人，最後承擔代價的就是學生。

上一代享有的保障，已經成為政府給不起的承諾。輪到下一代需要教育和工作機會時，政府卻告訴他們：沒有更多預算了。

台灣保障給太少，年輕人焦慮卻相同

台灣的處境，恰恰相反。

主計總處統計，2024年台灣社會保障支出約占GDP的1成，只有OECD平均的一半，和墨西哥、土耳其這兩個OECD中社會支出最低的國家相當，甚至比同樣快速老化的韓國還低。

退休保障同樣單薄。勞保年金加上勞退月退休金，台灣勞工平均每月只能領到約2.6萬元，比上班族預估的退休所需少了將近1萬元。

國際人力資源顧問公司美世（Mercer）與特許金融分析師協會（CFA Institute）共同公布的《2025年全球退休金指數》中，台灣只拿到C級。衡量「退休金夠不夠用」的適足性分項，得分更不到法國的一半。

保障不足，再加上負擔沉重。內政部統計，台北市房價所得比高達14.7倍，這個水準，和連續16年被評為全球房價最難負擔的香港不相上下。

高房價、高育兒成本，讓年輕世代對成家望而卻步。國發會公布，台灣去年的總生育率已跌到0.695，處於全球極低水準。

法國的問題，是承諾給得太多；台灣的難題，是保障給得太少。兩條路看似背道而馳，終點卻可能相同：年輕人不再相信，努力工作就能換來更好的生活。

利摩日那座燒毀的市政廳，終究可以重建。一個世代對國家失去的信任，卻很難再用預算買回來。

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《原文法國福利給太多、台灣保障給太少！兩國為何走向一樣的「世代絕望」？》