財富管理論壇11月5日舉行 專家獻策

國內物價漲勢可望稍稍降溫，但通膨壓力仍未解除。主計總處預計5日公布10月消費者物價指數（CPI），隨著中秋節比較基期墊高、電價調漲效應消退等，預估10月CPI年增率將由9月的2.73%收斂至2.5%左右，但仍可能連續六個月高於2%，顯示物價壓力尚未完全消退。

2026-11-01 02:11