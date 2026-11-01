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財富管理論壇11月5日舉行 專家獻策
美伊衝突、國際油價大漲，衝擊全球物價，通膨壓力大增，各國央行嚴陣以待，隨著全球因地緣政治風險，進入升息循環，勢必牽動資金版圖。
經濟日報將於5日舉行「財富管理論壇—通膨變局 資產配置新策略」，將邀請銀行、證券業專家，透過專題演講，分享財富管理新趨勢。
本論壇由《經濟日報》主辦，金管會主委彭金隆將到場致詞，協辦單位包括中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行、永豐金證券、富蘭克林證券投顧。
面對通膨壓力步步進逼，如何推升資產，力抗通膨，成為富裕人士關注焦點，金融業如何帶領客戶，快速調整資產配置，進一步保全、擴大客戶資產，也成為重要課題。本論壇共計五場專題演講，邀集銀行、證券業專家，從傳承永續、供應鏈轉移、通膨、升息等面向，為財富傳承指引新方向。
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