CPI增速估超過警戒線 主計總處預期10月年增率收斂至 2.5%

國內物價漲勢可望稍稍降溫，但通膨壓力仍未解除。主計總處預計5日公布10月消費者物價指數（CPI），隨著中秋節比較基期墊高、電價調漲效應消退等，預估10月CPI年增率將由9月的2.73%收斂至2.5%左右，但仍可能連續六個月高於2%，顯示物價壓力尚未完全消退。

主計總處公布9月CPI年增2.73%，較8月擴大0.68個百分點，寫下2024年3月以來最大增幅，並連續五個月超過2%；扣除蔬果及能源後的核心CPI年增率亦達2.52%，顯示物價壓力並非僅來自短期蔬果價格波動。

主計總處綜合統計處簡任視察蔡秀慧日前指出，9月CPI漲幅擴大，主要受到蔬菜價格由8月年跌21.64%，轉為9月上漲4.93%影響；此外，新購汽機車減徵貨物稅的比較基期效應消退，以及今年中秋節落在9月，帶動部分服務價格上漲，推升物價。

展望10月，主計總處預估CPI增幅將較9月縮小，主要有兩大因素。首先，去年中秋節落在10月，墊高部分商品及服務價格比較基期，今年中秋節則提前至9月；其次，去年10月電價調漲的年增效應逐漸消退，加上今年10月電價維持不調整，均有助減輕物價上漲壓力。不過，研判CPI年增率仍將維持在2%以上。

不過，國際能源價格仍處高檔，為物價走勢帶來不確定性。受中東局勢緊張、國際油價走揚影響，9月國內油料費年增12.72%，機票價格亦上漲13.83%。儘管政府持續透過油價平穩機制減緩衝擊，中油10月汽、柴油價格皆維持不調整，但能源成本對運輸及相關服務價格的間接影響，仍值得關注。

服務類價格漲勢同樣不容忽視。9月外食費年增3.04%，已連續四個月漲幅超過3%，顯示餐飲價格仍具僵固性；此外，人工智慧（AI）需求推升記憶體等電子零組件價格，進一步帶動電腦及相關設備價格走高，成為推升物價的力量。