中油調漲電業用戶天然氣4％ 台電估每月燃料成本增加至230億元

中東衝突升溫，荷莫茲海峽周邊水域10月商船遇襲事件頻傳，液化天然氣LNG供應受阻，加上歐亞季備氣需求增加，進口的天然氣成本上揚，中油31日宣布電業用戶11月天然氣價格調漲4％，台電估算，每月燃料成本增加至逾230億元。

中油表示，依據天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲，但為配合政府穩定國內物價政策，11月民生用戶天然氣價格不予調整，由中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

工業用戶方面，中油今年1至9月累計吸收金額逾150億元，考量國內物價及整體經濟情勢，並降低產業成本負擔，11月工業用戶天然氣價格也不調整，未調足部分持續由中油吸收。不過，電業用戶的天然氣就要漲價了，11月電業用戶天然氣價格調漲4%，以適度反映上漲的氣源成本。

台電今年4月及10月兩次電價審議委員會均未獲准調高電價費率，不過，因實施夏月電價制度，7月至9月連續3個月獲利，稅前獲利分別為43億元、11億元、43億元；累計今年1至9月，稅前虧損160億元。

11月電業用戶天然氣漲價4％後，台電估算每月燃料成本增加至逾230億元，將持續密切關注燃料價格波動，滾動調整應變方案。

台電強調，國際燃料價格走勢仍具不確定性，呼籲支持預算撥補，讓台電持續為全民提供穩定可靠的電力。

台電指出，受中東美伊戰爭影響，中油自今年3月至今已7度調漲電業氣價，累計漲幅超過75%，每立方公尺從12.6元飆漲至24.67元。若中油11月電業天然氣價格每立方公尺24.67元持續至年底，台電預估全年天然氣燃料成本將較戰前增加約1700億元，後續承擔金額亦將隨天然氣價格變化再波動。