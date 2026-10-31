國發會地方創生成果展登場 65攤集結全台特色產品

青年投入地方創生，政府獎勵金不僅提供創業資金，更發揮吸引民間投資的槓桿效益。國發會31日舉辦「2026年獎勵青年投入地方創生行動計畫」成果發表會，其中北投青年團隊分享，獲得國發會獎勵金支持後，陸續取得500萬元貸款及200萬元天使投資，成功吸引更多企業與組織投入合作。

國發會31日至11月1日於華山文創園區舉辦成果發表會暨市集，以「地方開箱ING」為主題，邀請青年團隊交流地方創生經驗，並設置65個市集攤位，集結全台各地特色產品，展現地方創生從個別經營走向跨域合作、利他共好的發展方向。

國發會副主委彭立沛致詞時表示，地方創生要「好玩、有伴、做自己」，青年除了在地方創造改變，也要找到生活樂趣與自我價值。他勉勵青年尋找志同道合的夥伴，在充滿挑戰的過程中彼此支持，從自我實現走向利他共好，讓「自己好、地方更好」的精神持續扎根。

本次活動邀請鴻梅文創志業創辦人陳添順分享深耕新竹的經驗。他以「或者」品牌及分散式美術館概念，串聯文化空間、地方產業與企業資源，建立地方創生共好平台。

陳添順以輝達（Nvidia）全球供應鏈為例指出，小型團隊不必單打獨鬥，應發揮各自優勢，透過跨域分工、資源共享與企業合作，建立更具競爭力的合作網絡。

在青年團隊實踐成果方面，北投「對味瑄廚」將餐飲服務導入長照場域，創辦人洪昭勝表示，國發會獎勵金的價值不僅在於資金支持，更因政府認可提升團隊社會信任與能見度，進而取得500萬元貸款及200萬元天使投資。

其他團隊也展現地方創生的多元樣貌，包括台中「七喜社會創意」成立再見好物中心，協助無家者及經濟弱勢家庭；屏東佳冬「艾客山海文化」以客庄漁村特色飲食串聯地方女性；宜蘭「延長線工作室」則透過「利澤休息季」，促進地方文化傳承與跨域合作。

國發會表示，未來將持續推動獎勵金計畫支持青年、期望發揮槓桿效益，讓青年有更多機會，將理想轉化為可持續的地方行動。