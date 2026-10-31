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3企業擴大投資台南！南茂科技砸235億 金葡萄、東野精機加碼設廠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府透過投資服務單一窗口及跨局處協調機制，協助企業排除投資障礙。圖／聯合報系資料照
台南市政府透過投資服務單一窗口及跨局處協調機制，協助企業排除投資障礙。圖／聯合報系資料照

經濟部投資臺灣事務所昨天通過3家企業擴大投資台南，包括在地糕餅品牌金葡萄蛋黃酥、精密機械業者東野精機，以及半導體封測大廠南茂科技。其中，南茂科技第三度申請「歡迎台商回台投資行動方案」，整體計畫投資金額約235億元；金葡萄蛋黃酥及東野精機則分別投資1.4億元、5.6億元設立新廠，三案合計投資計畫金額達242億元。

台南市經發局長張婷媛表示，金葡萄蛋黃酥規劃投資約1.4億元，將在麻豆區興建智慧化新廠，擴充生產空間及產能；東野精機投資約5.6億元，在新化區興建新廠，提升精密機械設備製造量能。南茂科技則配合南科廠區擴充封裝測試產能，布局AI及光通訊等新興應用市場，整體計畫投資約235億元，涵蓋台南等地區。

金葡萄蛋黃酥源自台南佳里，歷經三代傳承，從傳統冰果室、麵包店轉型為專營蛋黃酥的特色品牌，以手工製作及低油低糖配方打響名號，今年更獲得2026年台灣百大糕餅伴手禮金質獎。為提升品質及生產效率，新廠將導入智慧化設備、標準化作業流程，並運用AI分析生產數據，改善配方及產品良率，也將設置太陽能發電設施，未來盼擴大市場占有率並布局海外市場。

東野精機為易發精機集團子公司，長期投入半導體、自動化設備、光電面板及精密機械產業，具備鋁擠型機械架構系統及設備整合能力。新廠將導入智慧化生產設備、數位管理系統及AI技術，提升製程效率與產品品質，並透過能源規劃、減碳建築工法及溫室氣體盤查，推動節能減碳。

南茂科技是國內半導體封裝測試大廠，主要業務涵蓋記憶體、顯示器驅動IC及混合訊號產品封測。因應全球AI產業發展及記憶體封測需求增加，將進一步拓展光通訊、邏輯混合訊號等產品服務，導入智慧化封測設備及AI管理平台，提升生產排程、物料與庫存管理效率，並規劃設置太陽能發電設施，強化半導體後段製程競爭力。

市長黃偉哲表示，企業持續加碼投資，顯示對台南產業環境的肯定。近年台南在半導體、AI、智慧製造及精密機械等產業帶動下，逐步形成傳統產業與高科技產業並進的發展格局，市府將持續提供投資服務及行政協助，協助企業加速落實投資。

經發局表示，市府透過投資服務單一窗口及跨局處協調機制，協助企業排除投資障礙。截至目前，台南企業通過「投資台灣三大方案」累計282案，投資金額約3410億元，預計創造2萬2298個就業機會。

南茂 台南 科技 封測

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