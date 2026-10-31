李長庚：無論景氣變化都能穩健前行

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
國泰金控「二○二六國泰資產管理高峰會」以「引領新常態：打造穩健投資新典範」為主軸，集結近廿位海內外全球投研領袖，引領台灣投資人掌握第一手國際級資產管理洞察。圖／國泰金控提供
國泰金控「二○二六國泰資產管理高峰會」以「引領新常態：打造穩健投資新典範」為主軸，集結近廿位海內外全球投研領袖，引領台灣投資人掌握第一手國際級資產管理洞察。圖／國泰金控提供

國泰金控昨日舉辦「二○二六國泰資產管理高峰會」，邀集貝萊德、ＰＩＭＣＯ、摩根大通、摩根士丹利、高盛及路博邁等國際投資機構，探討全球經濟與投資趨勢，吸引近上萬人報名。國泰投信也宣布透過雙投資長制度、獨立研究部門及國際級投研系統，強化資產管理能力。

國泰金總經理李長庚表示，高峰會希望搭建台灣與全球資產管理市場的交流平台，面對市場快速變動，比起預測下一次市場高點，更重要的是無論景氣與市場如何變化，都能穩健前行。政府積極推動亞洲資產管理中心政策，帶動產業發展，台灣投信投顧業管理資產規模已經突破廿三兆元。

高峰會上半場聚焦全球總經與投資市場，由貝萊德全球固定收益投資長Rick Rieder、ＰＩＭＣＯ集團總裁Christian Stracke及摩根大通首席經濟學家Bruce Kasman等專家與國泰專家交流；下半場聚焦人工智慧（ＡＩ）商機、資產配置及供應鏈變化三大議題。

國泰投信董事長李偉正表示，今年國泰投信從基金商品供應者，轉型為承接集團長期資金、整合投資資源及拓展外部市場的資產管理核心平台。截至九月底，國泰投信資產管理規模達三點六一兆元，年增五成五，增加約一點二九兆元。

國泰投信今年採行雙投資長制度，由資深副總林士喬及鄭立誠共同擔任投資長，強化專業分工及投資治理。此外，國泰投信已完成國泰人壽國內外股票資產及近六十名投研人才移轉，並成立獨立研究部門，同時啟動貝萊德Aladdin投資風險管理平台導入作業，預計明年底完成。國泰金目前管理逾十四兆元資產，服務全台超過一千五百萬名客戶。

景氣 長庚 國泰金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰資產管理高峰會登場 近1.2萬人報名…國泰投信規模年增近6成

國泰金控衝刺資產管理 曝明年最新規劃

台股暴跌千點 專家這樣看後續走勢

十年成長25倍…AAM論壇聚焦ETF市場成長 證交所深化商品創新與國際合作

相關新聞

李長庚：無論景氣變化都能穩健前行

國泰金控昨日舉辦「二○二六國泰資產管理高峰會」，邀集貝萊德、ＰＩＭＣＯ、摩根大通、摩根士丹利、高盛及路博邁等國際投資機構，探討全球經濟與投資趨勢，吸引近上萬人報名。國泰投信也宣布透過雙投資長制度、獨立研究部門及國際級投研系統，強化資產管理能力。

共諜疑雲 黃仁勳：與黃樂只是例行往來

輝達執行長黃仁勳廿九日接受彭博訪問時說，輝達和新加坡資料中心公司Megaspeed的往來正常；自己與Megaspeed高階主管黃樂（音譯，Alice Huang）只是例行往來，和他平常與中國大陸客戶及陸企高層打交道的方式相同，且黃樂已離開Megaspeed，美國政府也未曾告知他對黃樂的懷疑。

聯發科加速轉型AI晶片供應商

聯發科ＡＩ特殊應用晶片（ＡＳＩＣ）業務進入營收爆發期。聯發科執行長蔡力行表示，首款資料中心ＡＩ加速器於九月開始初步出貨，第四季將大幅放量，並有信心達成廿五億美元營收目標；展望明年，管理層預期，首款ＡＩ ＡＳＩＣ專案營收可達原先目標區間高標一百六十億美元，顯示聯發科正從手機晶片龍頭，加速轉型為橫跨雲端與邊緣運算的ＡＩ晶片供應商。

需求巨大 劉揚偉喊AI產業不會泡沫化

鴻海科技日（HHTD 2026）昨登場，董事長劉揚偉表示，明年產業趨勢仍是Ｋ型發展，與人工智慧（ＡＩ）資料中心相關的部分持續上升，其他則是另外一條線，鴻海明年表現看起來還不錯，維持兩位數成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。